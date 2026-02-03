Frío en Nueva York deja al menos 13 muertos por hipotermia

GENERANDO AUDIO...

Al menos 13 muertos en Nueva York por hipotermia. Foto: Getty

El frío que azota a Nueva York desde finales de enero ha dejado al menos 13 personas muertas por hipotermia, en un periodo marcado por temperaturas bajo cero. La ciudad ha sido declarada en estado de emergencia, mientras el fenómeno invernal se extiende a gran parte de Estados Unidos.

A nivel nacional, este frente frío severo ha provocado la muerte de al menos un centenar de personas en todo el país, por causas relacionadas con el clima extremo. En Nueva York, las autoridades mantienen vigilancia constante ante lo que podría convertirse en el periodo más largo con temperaturas por debajo de los 0 grados en la historia de la ciudad.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, informó que 16 neoyorquinos han fallecido a la intemperie durante este periodo de frío intenso. De acuerdo con hallazgos preliminares, en 13 casos la hipotermia influyó directamente, mientras que tres muertes estarían relacionadas con sobredosis. El edil subrayó que ninguna de las víctimas vivía en campamentos de personas sin hogar al momento de su fallecimiento.

Mamdani expresó su pésame a las familias y advirtió que la ciudad atraviesa ya el undécimo día consecutivo con temperaturas bajo cero, una racha que calificó como posiblemente la más prolongada registrada en Nueva York. “El frío no da señales de detenerse”, señaló durante su mensaje.

Autoridades de Nueva York intensifican medidas tras histórico frío

Ante este escenario, el alcalde pidió a la población reportar a personas en situación de riesgo llamando al 311, donde trabajadores sociales y equipos de primera respuesta del NYPD y el FDNY acudirán para brindar apoyo. Reiteró que los servicios municipales están activos para atender emergencias relacionadas con el frío.

Las autoridades locales informaron que los trabajadores sociales han intensificado recorridos, además de habilitar unidades móviles de calentamiento y reforzar el acceso a refugios temporales. Mamdani aseguró que toda persona recibirá atención y que nadie será rechazado por los servicios de emergencia de la ciudad.

La situación en Nueva York forma parte de una ola de frío en Estados Unidos que ha provocado muertes por hipotermia, accidentes viales, incidentes con quitanieves y trineos, así como emergencias cardíacas derivadas del esfuerzo por retirar nieve acumulada, según reportes oficiales.

