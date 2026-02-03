Prevé Trump una buena reunión con Petro este martes, pues asegura que tras captura de Maduro se volvió “muy amable”

GENERANDO AUDIO...

Trump advirtió que Gustavo Petro será el siguiente tras Maduro. Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió que la reunión de este martes con su homólogo colombiano, Gustavo Petro, será “buena”, alegando que este último se volvió “muy amable” tras la captura del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, el 3 de enero en un ataque estadounidense sobre Caracas que se saldó además con un centenar de muertos.

“Estoy deseando verle. Vamos a hablar sobre drogas, porque de su país salen cantidades ingentes de drogas. Y estoy deseando ver si vamos a tener una buena reunión”, señaló en declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval de la Casa Blanca.

El neoyorkino consideró que su par colombiano “ha sido muy amable durante el último mes o los dos últimos meses”. “Antes era muy crítico, pero de alguna manera, tras la incursión venezolana, se volvió muy amable. Cambió mucho su actitud”, planteó.

Asimismo, la ministra de Exteriores colombiana, Rosa Villavicencio, que forma parte de la comitiva de Petro en su visita al país norteamericano, se ha mostrado “muy positiva” sobre el encuentro de los dos dirigentes previsto para este martes, 3 de febrero.

“Estamos muy positivos, abrazando toda la positividad de una relación que se va a relanzar y que va a significar avances muy importantes en lo social, en el buen entendimiento diplomático y también en lo económico para la región”, manifestó en declaraciones a la prensa desde Washington, recogidas por la emisora Caracol.

Con todo, el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García, reconoció que Trump y Petro “siempre han tenido diferencias y seguirán teniéndolas”. “Lo maravilloso de las relaciones internacionales es que siempre habrá temas de desacuerdo”, puntualizó.

La visita se enmarca en una distensión de las relaciones entre ambos líderes, después de que Trump acusó a Petro de ser “un líder del narcotráfico”, le revocó el visado y retiró a Colombia de la lista de países que cumplen sus obligaciones en materia de lucha contra el narcotráfico.

