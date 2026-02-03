Bill y Hillary Clinton aceptan testificar ante el Congreso por caso Epstein

GENERANDO AUDIO...

Los Clinton aceptan testificar por el caso Epstein. Foto: AFP

Este lunes, un portavoz de Bill y Hillary Clinton informó que ambos testificarán ante el Congreso de los Estados Unidos por la investigación del caso Epstein.

El comité, de mayoría republicana, había acusado a la pareja demócrata de desobedecer las citaciones para declarar en persona sobre su relación con Epstein. Incluso, los legisladores suspendieron temporalmente la votación para declararlos en desacato después de que los Clinton confirmaran su disposición a testificar.

“El expresidente y la exsecretaria de Estado estarán allí. Esperan sentar un precedente que se aplique a todos”, señaló Angel Ureña, portavoz de Bill Clinton, en un mensaje publicado en X, en respuesta a legisladores republicanos que exigían la comparecencia de ambos.

Los Clinton sostienen que el Congreso utiliza la investigación con fines políticos para atacar a los opositores del presidente Donald Trump. Según el entorno de la pareja, Trump también mantuvo una relación con Epstein en el pasado, pero los legisladores no lo han llamado a testificar.

La decisión del comité de pausar la votación por desacato evita, por ahora, profundizar divisiones entre demócratas. Algunos legisladores reconocen que nadie debe quedar fuera del escrutinio, mientras que otros temen que el foco en los Clinton desvíe la atención de los contactos de Trump con Epstein.

Ni Donald Trump ni los Clinton han sido acusados de delitos relacionados con el exfinancista. Bill Clinton reconoció en 2019 haber realizado viajes en el jet privado de Epstein y tener fotografías con él, pero aseguró que no mantenía contacto desde hacía más de una década y que desconocía sus crímenes.

