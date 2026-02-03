Liberan a Liam, menor detenido por ICE junto a su padre: imágenes

GENERANDO AUDIO...

Liberan a Liam, el menor de edad detenido por parte de ICE. Foto: AFP/Reuters.

El congresista por Texas, Joaquín Castro, informó que Liam, un niño de cinco años que había sido detenido junto con su familia por autoridades migratorias, fue liberado del Centro de Detención de Dilley, luego de seguir la orden de un juez en Texas, y ya se encuentra de regreso en Minnesota.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el legislador detalló que él mismo acudió a recoger al menor y a su padre, Adrián, tras concretarse la liberación, y los acompañó en su traslado de regreso a casa.

“Ayer, Liam, de cinco años, y su padre, Adrián, fueron liberados del centro de detención de Dilley. Los recogí anoche y los acompañé de regreso a Minnesota esta mañana. Liam ya está en casa. Con su sombrero y su mochila”, escribió Castro.

El congresista agradeció a las personas y organizaciones que exigieron la liberación del menor y reiteró que continuará trabajando para que otros niños y familias detenidas regresen a casa.

Una carta del Congreso dirigida a Liam

Además del traslado, Joaquín Castro entregó a Liam una carta membretada del Congreso de Estados Unidos, firmada por él mismo, en la que expresó un mensaje de bienvenida y solidaridad tras la experiencia vivida por el menor durante su detención.

En la misiva, el legislador subrayó que ningún niño debería atravesar por ese tipo de situaciones y pidió que, con el tiempo, Liam juzgue a Estados Unidos no por lo ocurrido en Dilley, sino por el respaldo recibido por parte de la comunidad. También destacó la aportación histórica de los inmigrantes al país y afirmó que Estados Unidos es su hogar.

Imágenes tras la liberación

En las primeras imágenes difundidas tras su liberación, se observa a Liam junto a su padre, portando un gorro azul y una mochila, mientras ambos agradecen el apoyo recibido durante los días que duró la detención.

En otras publicaciones compartidas en redes sociales, se aprecia al congresista Joaquín Castro acompañado de Liam y sus padres, visiblemente sonrientes, luego de concretarse la liberación, resultado de la presión social y el acompañamiento de distintos sectores que exigieron el regreso del menor con su familia.

