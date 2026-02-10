“Las Chelemeras” luchan contra todo en la defensa de los manglares en Yucatán desde hace 15 años

GENERANDO AUDIO...

No utilizan maquinaria pesada ni grandes presupuestos; usan sus manos, su resistencia y su amor por la costa. En Chelem y Progreso, Yucatán, un grupo de mujeres conocidas como “Las Chelemeras” lleva años rescatando manglares, un ecosistema vital que protege a las comunidades de huracanes y da vida a peces, aves y toda la biodiversidad costera.

De la mano del doctor Jorge Herrera, hace más de 15 años comenzaron un esfuerzo titánico.

“Solamente en Yucatán hay 25 mil hectáreas de manglar degradado. Entonces, desde hace 15 o 20 años hemos estado haciendo investigación, y ahora la aplicación de esa investigación, ya es la recuperación de este ecosistema. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos con las comunidades. En este caso, con un grupo de mujeres con el que tenemos trabajando 15 años, es un grupo de 15 mujeres que han estado trabajando en la restauración.

Ahora ya son personas que han logrado la recuperación del ecosistema en tres sitios. En este donde estamos ya tienen alrededor de nueve años y ha sido el trabajo hidrológico, de reforestación, de rehabilitación topográfica, etc.”

Jorge Herrera / investigador Cinvestav unidad Mérida

Su trabajo no es sencillo. Abrir canales en medio del pantano, bajo el sol, entre salitre, viento y lodo, es una de las tareas más pesadas, pero necesaria para devolverle el flujo natural del agua al manglar y permitir que vuelva a crecer.

Gracias a este esfuerzo, ya han logrado recuperar zonas donde el mangle vuelve a brotar de manera natural, demostrando que la restauración ambiental también puede nacer desde la comunidad, lo que les hace sentir orgullo.

“Las compañeras habían trabajado en muchas otras cosas, pero como les digo, esta actividad, no sé, fue como algo especial para nosotras. Y saber que, como les repito, contribuimos mucho, ayudamos a las personas de la costa porque son guarderías de peces. Y saber que, por ejemplo, si tienen un ciclón, ya pudimos ayudar con un trozo. Pues a las compañeras las veo muy empoderadas con esta actividad. Nos hemos hecho muy buena mancuerna entre todas. Todas somos compañeras de hace más de 15 años”

Kelia Vázquez / integrante de “Las Celemeras”

Sin embargo, la amenaza continúa. La tala y el relleno para construcciones siguen poniendo en riesgo estos humedales que, además de ser hogar de fauna, funcionan como barrera natural contra tormentas, y son fuente de sustento para familias costeras. Por eso no bajan la guardia en crear conciencia.

“Que es para mí, estoy orgullosa de hacer el trabajo que hacemos. ¿Por qué? Porque hacemos cosas para el medio ambiente, para que las nuevas generaciones tengan, que digan: ‘”‘Ya hicieron la chelimera’, pues nosotros tenemos que seguir con este proceso.

Que la gente que bota el manglar, que no lo siga haciendo, no estén salando el manglar. Porque los manglares son beneficios, ahí se meten los peces, son criaderos de peces, de camarones, de jaiba y barreras anticiclónicas”

Guadalupoe Helguera / integrante de “Las Chelemeras”

En el marco del Día Mundial de los Humedales, este grupo de mujeres trabajó en la apertura de canales de manglar en Progreso.

México tiene el cuarto lugar a nivel mundial en extensión de manglar, solo después de Indonesia, Australia y Brasil.

La Península de Yucatán tiene 60% de los manglares de México, alrededor de poco más de 500 mil hectáreas de manglar. De éstas, 85 mil están en la Península y han sido degradadas.

