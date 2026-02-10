Expansión del crimen y captura de gobiernos locales

GENERANDO AUDIO...

El aumento de las desapariciones y los altos niveles de impunidad han fragmentado a la delincuencia organizada en México. Hoy operan más de 80 grupos criminales en gran parte del país, muchos de ellos ligados a dos cárteles predominantes, el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa, según especialistas.

Durante su participación en Noticias en Claro, Jesús Silva Herzog-Márquez, profesor de la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey, advirtió que el fenómeno del crimen organizado ha cambiado de forma profunda en los últimos años y ahora representa un riesgo mayor para las instituciones locales.

Jesús Silva señaló que ya no se trata solo de grupos dedicados al tráfico de drogas hacia Estados Unidos, sino de una inserción territorial del crimen en amplias zonas del país.

“El relato del inicio del noticiero es terrible y pinta muy bien la complejidad del fenómeno del crimen organizado”, afirmó Jesús Silva, al describir un escenario marcado por violencia entre grupos criminales, extorsiones, homicidios y la captura de gobiernos locales.

El especialista explicó que uno de los cambios más graves es el secuestro de las autoridades municipales, donde los mecanismos políticos terminan entregando los gobiernos a representantes del crimen organizado.

“Lo más complicado de atender es el secuestro de los gobiernos locales, el hecho de que los mecanismos políticos sirven para entregar los gobiernos a delegados del crimen organizado”, dijo. Como ejemplo, mencionó el caso de Tequila, donde un gobierno municipal habría actuado como “el brazo político del crimen”.

Reforma electoral sin filtros contra el crimen

Jesús Silva también criticó que la propuesta de reforma político-electoral no aborde este problema de fondo. A su juicio, el debate se ha centrado en temas secundarios, mientras se ignora la infiltración criminal en las elecciones.

“Estamos teniendo evidencias de que los mecanismos electorales encumbran a estos delincuentes, que no hay ningún filtro confiable y que los partidos políticos no están haciendo su trabajo”, afirmó.

Para el académico, discutir el tamaño del Congreso o la representación proporcional “no tiene absolutamente ningún sentido” frente a la urgencia de evitar que el crimen organizado llegue al poder local.

El especialista concluyó que existen razones reales para la preocupación ante la expansión del crimen organizado y la falta de respuestas estructurales desde el ámbito político.

