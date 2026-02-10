Pareja se libra de asalto en carretera de Chile al arrollar a uno de los agresores; hecho queda grabado en video

GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty Images

Un intento de asalto se registró en la Ruta 5 de Quilicura, Chile, cuando dos sujetos descendieron de un vehículo para interceptar a un conductor que circulaba por la vía, obligándolo a arrollar a uno de ellos.

De acuerdo con registros en video que circulan en redes sociales, todo ocurrió el 7 de febrero pasado, cuando un automóvil que iba adelante redujo la velocidad de forma repentina, buscando bloquear el paso a su víctima. En ese momento, dos de los ocupantes bajan con la aparente intención de abordar o intimidar a la víctima.

Advertencia: el siguiente material contiene imágenes sensibles. Se recomienda discreción.

El conductor afectado reaccionó acelerando para escapar del posible asalto. Durante la maniobra, el vehículo impactó al individuo que se encontraba frente al auto, quien salió proyectado desde el puente tras el golpe.

Las imágenes muestran que todo ocurrió en cuestión de segundos, en una zona de incorporación a la autopista, modalidad que, según usuarios, estaría siendo utilizada para cometer robos a automovilistas.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre el estado de salud del sujeto atropellado ni sobre la detención de personas vinculadas al hecho. Tampoco se han dado a conocer detalles sobre la denuncia por parte de la pareja involucrada.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.