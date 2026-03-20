Alerta FBI sobre hackers rusos que podrían hacerse pasar por ti; así operan

El FBI advirtió sobre una campaña de ciberataques dirigida a usuarios de aplicaciones de mensajería comercial, como Signal, en la que participan presuntos ciberdelincuentes vinculados a servicios de inteligencia rusos.

De acuerdo con la agencia, los atacantes logran acceder a cuentas personales mediante técnicas de phishing, lo que les permite leer mensajes, acceder a listas de contactos e incluso enviar mensajes haciéndose pasar por la víctima, ampliando así el alcance del ataque.

¿Qué es el phishing y cómo operan estos ataques?

El phishing es un método de fraude digital que consiste en engañar a las personas mediante mensajes falsos para obtener información sensible. Puede realizarse a través de correos electrónicos, mensajes de texto o aplicaciones de mensajería.

En este caso, los atacantes envían mensajes que aparentan ser de contactos confiables o servicios oficiales, con el objetivo de que la víctima haga clic en enlaces maliciosos o proporcione datos como códigos de verificación o contraseñas. Una vez que obtienen esta información, pueden tomar el control de la cuenta sin que el usuario lo note.

Recomendaciones del FBI para evitar ser víctima de ciberataques

Ante esta situación, el FBI y la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA) emitieron una serie de recomendaciones para proteger las cuentas personales:

Desconfía de mensajes inesperados : evita interactuar con contactos desconocidos o solicitudes inusuales, incluso si parecen provenir de personas cercanas.

: evita interactuar con contactos desconocidos o solicitudes inusuales, incluso si parecen provenir de personas cercanas. No compartas códigos ni contraseñas : nunca proporciones tu PIN o códigos de autenticación si no iniciaste la solicitud.

: o códigos de autenticación si no iniciaste la solicitud. Verifica enlaces antes de hacer clic : revisa cuidadosamente las direcciones URL y evita abrir archivos sospechosos.

: revisa cuidadosamente las direcciones URL y evita abrir archivos sospechosos. Revisa tus chats grupales : identifica cuentas duplicadas o perfiles falsos dentro de conversaciones.

: identifica cuentas duplicadas o perfiles falsos dentro de conversaciones. Mantén tus aplicaciones actualizadas : activa funciones de seguridad disponibles en cada plataforma.

: activa funciones de seguridad disponibles en cada plataforma. Reporta incidentes: informa cualquier intento de fraude a las autoridades o áreas de seguridad digital.

Las autoridades subrayaron que la vulnerabilidad no está en las aplicaciones, sino en las prácticas de los usuarios, por lo que insistieron en reforzar las medidas de prevención y mantenerse alerta ante cualquier actividad sospechosa.

Llamado a reforzar la seguridad digital

El FBI enfatizó que estos ataques forman parte de una estrategia más amplia de espionaje y obtención de información sensible. Por ello, recomendó a la población adoptar hábitos de seguridad digital más estrictos y verificar siempre la autenticidad de los mensajes recibidos.

La dependencia reiteró que la colaboración entre usuarios, empresas y autoridades es clave para reducir los riesgos y evitar que más personas sean víctimas de este tipo de fraudes cibernéticos.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.