Ola de calor histórica en EE. UU.: temperaturas superan los 43 grados

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Ola de calor récord en Estados Unidos. Foto Shutterstock

La ola de calor récord en Estados Unidos alcanzó temperaturas extremas en el oeste del país, con hasta 43 grados en Arizona, una cifra histórica para marzo. Expertos señalan que este fenómeno es consecuencia directa del cambio climático y lo califican como un evento que ocurre una vez cada 500 años.

Durante la semana, el calor rompió récords en al menos 65 ciudades, desde Arizona y California hasta Idaho. El fenómeno seguirá durante el fin de semana y se prevé que avance hacia el este del país.

Ola de calor en Estados Unidos rompe récords históricos

En la zona del lago Martínez, en Arizona, se registró la temperatura más alta para marzo en el país. Otros puntos también marcaron cifras inusuales:

Valle de la Muerte alcanzó los 40 grados

alcanzó los 40 grados San Francisco igualó su récord histórico de marzo con 29 grados

igualó su récord histórico de marzo con 29 grados En Colorado, esquiadores practicaron sin camiseta por el calor

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por calor extremo en gran parte del suroeste, incluyendo ciudades como Los Ángeles y Las Vegas. También advirtió sobre el riesgo de dejar a niños o mascotas dentro de vehículos.

Cambio climático detrás del calor extremo

El fenómeno ha encendido alertas entre científicos. De acuerdo con el grupo World Weather Attribution, esta ola de calor sería prácticamente imposible sin el impacto del cambio climático provocado por el ser humano.

“Esta ola de calor sería prácticamente imposible para esta época del año en un mundo sin cambio climático provocado por el ser humano”. World Weather Attribution

Los expertos indicaron que, aunque el planeta se ha calentado en general, un evento de esta magnitud sigue siendo excepcional y sólo se esperaría una vez cada cinco siglos.

Friederike Otto, científica del Imperial College de Londres, afirmó que estos eventos extremos son evidencia clara de que el clima está cambiando rápidamente.

“Estos hallazgos no dejan lugar a dudas. El cambio climático está provocando fenómenos meteorológicos extremos que habrían sido impensables en un mundo preindustrial”. Friederike Otto, científica del Imperial College de Londres

Efectos del calentamiento global ya son visibles

El aumento de temperaturas ocurre cuando el hemisferio norte aún está en invierno, lo que ha generado efectos visibles en el entorno:

Plantas y árboles crecen antes de lo habitual

La fauna enfrenta cambios en sus ciclos naturales

Se incrementa el riesgo para trabajadores al aire libre

Especialistas señalan que estas olas de calor están ligadas al calentamiento global, impulsado principalmente por la quema de combustibles fósiles. El fenómeno continuará en los próximos días, mientras autoridades mantienen las alertas y monitorean su avance hacia otras regiones.

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