Trump declara avances en Irán y perfila reducir ofensiva en Medio Oriente

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Foto. AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su gobierno está “muy cerca” de cumplir sus objetivos militares contra Irán, lo que abre la posibilidad de reducir las operaciones en Medio Oriente, según publicó este 20 de marzo en redes sociales.

El mandatario detalló que la estrategia se centra en debilitar capacidades clave de Irán, en el contexto del conflicto que ha elevado la tensión en la región.

Trump declara avances militares contra Irán

En su mensaje, Trump enumeró cinco objetivos principales de su estrategia:

Degradar la capacidad de misiles de Irán

Destruir su industria de defensa

Eliminar su fuerza naval y aérea

Evitar que desarrolle capacidad nuclear

Proteger a aliados como Israel y países del Golfo

El presidente afirmó que estas acciones buscan garantizar que Estados Unidos pueda responder “rápida y contundentemente” ante cualquier amenaza futura.

Estrategia en Medio Oriente y aliados clave

El mandatario también mencionó la importancia de proteger a aliados en la región como:

Israel

Arabia Saudita

Qatar

Emiratos Árabes Unidos

Baréin

Kuwait

Además, señaló que el control del estrecho de Ormuz debería recaer en otras naciones que utilizan esa ruta energética, aunque Estados Unidos podría brindar apoyo si es necesario.

Posible reducción de operaciones militares

Trump indicó que, una vez que la amenaza de Irán sea neutralizada, las operaciones militares podrían disminuir.

Incluso aseguró que para otros países sería una operación “fácil” mantener la seguridad en puntos estratégicos como el estrecho de Ormuz.

Hasta ahora, no se han detallado fechas concretas para una posible retirada o reducción de fuerzas en la región. La estrategia dependerá del cumplimiento de los objetivos planteados por el gobierno estadounidense.

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