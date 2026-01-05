Trump insiste, Estados Unidos está "a cargo" de Venezuela; reitera amenazas contra Colombia y Cuba

GENERANDO AUDIO...

Foto: Reuters

El presidente Donald Trump insistió este domingo en que Estados Unidos está “a cargo” de Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro, y en momentos en que trata con las nuevas autoridades del gobierno venezolano.

Trump ha enfrentado críticas por sus repetitivas aseveraciones de que Washington está ahora a cargo de Venezuela tras la extracción de Maduro y su esposa la madrugada del sábado.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo que estaba lista para trabajar con la administración Trump y abogó el domingo por una relación equilibrada y respetuosa con Estados Unidos.

El depuesto presidente está acusado de narcotráfico y terrorismo en Estados Unidos y se encuentra en una cárcel de Nueva York a la espera de ser presentado ante un juez el lunes al mediodía.

“Estamos tratando con la gente que acaba de juramentarse. No me pregunten quién está al mando porque les daré una respuesta muy controvertida”, expresó Trump a los periodistas en el Air Force One cuando le consultaron si había conversado con Rodríguez. Al pedirle que aclarara que quería decir, Trump respondió: “Significa que nosotros estamos a cargo”.

La administración Trump dice que está dispuesta a trabajar con el resto del gobierno de Nicolás Maduro, siempre que se cumplan los objetivos de Washington, en particular abrir el acceso a la inversión estadounidense en las enormes reservas de crudo de Venezuela. Cuando le preguntaron si la operación se trataba del petróleo o del cambio de régimen, Trump respondió: “Se trata de la paz en la Tierra”.

“Un país fallido”

Asimismo, Trump dijo que las elecciones en Venezuela tendrán que esperar, asegurando que “vamos a gobernarlo, a arreglarlo, vamos a tener elecciones en el momento correcto, pero lo principal es que hay que arreglar un país fallido”.

Al adoptar un tono triunfal, Trump también lanzó duras palabras contra otros de sus adversarios, como el presidente de Colombia, Gustavo Petro, a quien acusó, sin pruebas, de ser narcotraficante y dijo que “no lo será por mucho tiempo”.

También habló de Cuba, diciendo que el gobierno comunista de la isla “está a punto de caer” y que el liderazgo de Irán será “golpeado muy fuerte” si mata más manifestantes.

Más temprano, Trump amenazó a la presidenta interina de Venezuela al afirmar que debe colaborar con Estados Unidos si no quiere “pagar un precio muy alto”.

Entre tanto, el opositor venezolano Edmundo González Urrutia declaró el domingo desde su exilio en España que la captura de Maduro “es un paso importante” hacia la normalización de Venezuela, “pero no suficiente”. Además, pidió que se respeten los resultados de las elecciones de 2024, que afirma haber ganado, y que se libere a todos los presos políticos para garantizar una “transición democrática”.

Mientras tanto, el ejército venezolano reconoció a Rodríguez como presidenta interina. La mandataria celebró su primer Consejo de Ministros el domingo y creó una comisión de alto nivel que buscará la liberación de Maduro y su esposa Cilia Flores.

Entre tanto, los hospitales venezolanos se negaron a divulgar información sobre muertos en los ataques estadounidenses. Una organización que agrupa médicos en Venezuela reportó a la AFP unos 70 muertos y 90 heridos, mientras una fuente militar sostuvo que el número de muertos era de al menos 15.

Y La Habana dijo que 32 cubanos murieron en la redada de Estados Unidos, mientras Trump aseguró que “muchos cubanos” miembros del equipo de seguridad de Maduro murieron en el operativo.

¿Quién gobernará Venezuela?

A pesar del éxito inicial de a operación estadounidense, muchas preguntas quedan sobre la estrategia de Trump sobre Venezuela.

El mandatario dijo el sábado que Estados Unidos “gobernaría” el país sudamericano de unos 30 millones de habitantes. Pero el secretario de Estado, Marco Rubio, subrayó el domingo que Washington no está buscando un cambio completo de régimen o elecciones, sino que está librando una guerra contra los narcotraficantes, “no una guerra contra Venezuela”, dijo.

Añadió que Estados Unidos mantiene en el Caribe una poderosa fuerza naval que lideró la incursión, y que además está encargada de impedir que buques petroleros bajo sanciones puedan sacar el crudo de Venezuela. Un funcionario del gobierno dijo a la AFP que Rubio discutirá sobre Venezuela el lunes en reuniones en el Capitolio.

Trump ha dejado claro que Washington pretende llevar la batuta en Venezuela, con un enfoque en asegurar el acceso a las mayores reservas probadas de petróleo del mundo.

Maduro, que se autodefine como socialista, dirigió Venezuela con mano de hierro durante más de una década a través de una serie de elecciones ampliamente consideradas amañadas. Llegó al poder tras la muerte de su carismático mentor, Hugo Chávez.

