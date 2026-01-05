¿Quién es Barry Pollack, el abogado que pasó de Assange al caso Maduro?

GENERANDO AUDIO...

Pollack es conocido por participar en casos de alto perfil. Foto: AFP

El abogado penalista Barry J. Pollack, conocido por haber logrado el acuerdo que permitió la liberación de Julian Assange, fue designado como representante legal de Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, de acuerdo con documentos judiciales dados a conocer este lunes.

La notificación, presentada ante la corte federal estadounidense, confirma que Pollack —uno de los litigantes más reconocidos en casos penales de alto perfil— asumirá la defensa del mandatario venezolano en el proceso que se sigue en Estados Unidos, donde enfrenta acusaciones relacionadas con narcotráfico y delincuencia organizada.

Un litigante de peso en casos límite

Pollack es socio del despacho Harris, St. Laurent y Wechsler y cuenta con más de 30 años de experiencia en litigios penales complejos. Ha representado a ejecutivos, funcionarios de alto nivel, corporaciones y organizaciones en investigaciones delicadas, muchas de ellas con implicaciones políticas, financieras o de seguridad nacional.

El abogado ha sido descrito por Chambers USA como un litigante meticuloso, enfocado en el cliente y con una presencia sólida ante jurados federales, mientras que Who’s Who Legal lo considera un referente en defensa penal empresarial.

De la libertad de Assange al caso Maduro

Uno de los hitos más relevantes de su carrera fue la negociación del acuerdo de culpabilidad de Julian Assange, fundador de WikiLeaks, acusado en Estados Unidos por violaciones a la Ley de Espionaje.

El acuerdo permitió la liberación inmediata del activista, tras años de litigio y encierro, y consolidó a Pollack como un abogado capaz de destrabar casos jurídicamente y políticamente complejos.

Casos que marcaron la trayectoria de Pollack

Pollack también logró la absolución total de un exejecutivo de Enron por cargos de fraude criminal, uno de los pocos casos que terminaron sin condena tras el colapso de la empresa. Además, participó en la exoneración de personas condenadas injustamente, obteniendo no solo la liberación de sus clientes, sino también indemnizaciones millonarias tras años de prisión indebida.

Su práctica penal se centra en delitos financieros, corrupción, fraude corporativo, antimonopolio y seguridad nacional. Como excontador público certificado, Pollack suele encargarse de litigios con estructuras financieras complejas, tanto en el ámbito penal como civil.

Maduro se declara no culpable en NY

El día de hoy, durante su comparecencia ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, el exmandatario de Venezuela, se declaró no culpable de los cargos que le impuso la Fiscalía General de los Estados Unidos.

La incorporación de Pollack a su defensa apunta a una estrategia legal de alto nivel, similar a la utilizada en otros expedientes internacionales de gran exposición.

