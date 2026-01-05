GENERANDO AUDIO...

Foto. AFP

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que la captura de Nicolás Maduro fue una operación puntual y no una guerra contra Venezuela. En entrevistas con medios estadounidenses, Rubio afirmó que el gobierno de Donald Trump no permitirá que el hemisferio occidental sea usado por narcotraficantes, Irán o grupos como Hezbolá para amenazar la seguridad de Estados Unidos.

El funcionario subrayó que Maduro no era un presidente legítimo, sino un narcotraficante acusado, y defendió la acción como parte de la política de seguridad nacional de Washington.

Rubio: Maduro no era presidente legítimo

Marco Rubio afirmó que Estados Unidos actuó contra una persona acusada formalmente por narcotráfico, no contra el pueblo venezolano.

“No hay una guerra contra Venezuela. Estamos en guerra contra los cárteles de la droga”, dijo el secretario de Estado.

Añadió que no hubo tropas estadounidenses desplegadas de forma permanente, y que la operación para capturar a Maduro duró sólo un par de horas.

Rubio insistió en que Nicolás Maduro no debe ser llamado presidente, ya que, según Washington, nunca fue un jefe de Estado legítimo.

Seguridad nacional y presencia de Irán

El jefe de la diplomacia estadounidense explicó que la prioridad es evitar que Venezuela sea una base de operaciones para Irán, Hezbolá y organizaciones criminales.

Entre los objetivos inmediatos mencionó:

Frenar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos

hacia Estados Unidos Expulsar la presencia iraní y de Hezbolá

Evitar que el petróleo venezolano sea usado para financiar adversarios de Washington

Rubio señaló que Estados Unidos evaluará los hechos, no los discursos: si el tráfico de drogas se detiene y si los actores extranjeros salen del país.

Trump mantendrá presión sobre Venezuela

El secretario de Estado aseguró que el presidente Donald Trump mantendrá todas las opciones sobre la mesa hasta que se vean cambios concretos.

Indicó que la operación no requirió autorización del Congreso, al no tratarse de una invasión ni de una guerra prolongada. También recordó que la recompensa por Maduro ya existía desde administraciones anteriores, pero que ahora “se actuó”.

Rubio concluyó que la política exterior actual busca proteger la seguridad, bienestar y prosperidad de Estados Unidos, dejando claro que el hemisferio occidental es una prioridad estratégica.

