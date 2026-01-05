Groenlandia exige a Trump que pare amenazas de anexión

GENERANDO AUDIO...

Groenlandia exige a Trump parar amenazas de anexión. Foto: Getty

Este lunes, el primer ministro de Groenlandia, Jens Frederik Nielssen, a través de su cuenta de Facebook, mandó un certero mensaje al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien volvió a mandar amenazas de anexión contra la isla ártica.

Las amenazas, la presión y la charla de anexión no pertenecen a ningún lado entre amigos. Así no se le habla a un pueblo que ha demostrado repetidamente responsabilidad, estabilidad y lealtad. No más presión. No más pistas. No más fantasías sobre la anexión. Groenlandia es nuestro hogar y nuestro territorio. Y así sigue siendo.

Trump insistió que EE. UU. ‘necesita’ Groenlandia

Donald Trump ha reiterado públicamente que Estados Unidos “necesita” Groenlandia por motivos de seguridad. El mandatario ha repetido el valor estratégico y los recursos del territorio ártico, y se ha negado a descartar el uso de la fuerza para asumir su control.

