Hombre se vuelve viral por su gran parecido a Epstein; “No soy él”, responde

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Hombre causa revuelo por su similitud a Epstein. Foto: AFP.

Un video difundido en redes sociales desató revuelo luego de mostrar a un hombre con un notable parecido físico con Jeffrey Epstein, lo que reavivó las teorías conspirativas sobre la supuesta supervivencia del exfinanciero.

En las imágenes, el sujeto aparece conduciendo un automóvil de lujo en una carretera de Estados Unidos. Eso bastó para que usuarios compararan su rostro, perfil y rasgos físicos con los de Epstein, lo que generó miles de reacciones y comentarios en plataformas digitales.

Hombre viral aclara que no es Epstein

El hombre, identificado como “Palm Beach Pete”, se pronunció tras la viralización del clip y negó cualquier relación con Epstein. A través de redes sociales, explicó que fue grabado sin su consentimiento mientras conducía por una autopista.

“Hola, a todos, soy Palm Beach Pete, y mi video se hizo viral porque un tipo me filmó al azar mientras conducía por la I-95, sin que yo lo supiera”, declaró.

Tras el impacto del video, el sujeto ha ofrecido entrevistas y reiterado que se trata únicamente de una confusión por su parecido físico, descartando cualquier vínculo con el caso.

Reaparecen teorías sobre la muerte de Epstein

El caso volvió a generar conversación en torno a la muerte de Jeffrey Epstein, ocurrida en 2019 mientras se encontraba bajo custodia en una prisión en Nueva York. Oficialmente, las autoridades determinaron que se trató de un suicidio, aunque desde entonces han surgido múltiples teorías que cuestionan esa versión.

Usuarios en redes han retomado antiguas especulaciones, comparando detalles físicos como orejas, rostro y complexión entre el hombre del video y el exfinanciero, pese a que no existe evidencia que respalde dichas afirmaciones.

Video reaviva debate en redes sociales

El clip continúa circulando ampliamente y ha provocado que el tema vuelva a posicionarse entre tendencias, alimentando el debate entre quienes consideran que se trata de una coincidencia y quienes insisten en teorías sin sustento.

Hasta el momento, no hay información oficial que relacione al hombre viral con Jeffrey Epstein, por lo que el caso se mantiene como un fenómeno generado en redes sociales.

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