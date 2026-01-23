ICE define cómo actuar si padres detenidos tienen hijos menores en EE. UU.

GENERANDO AUDIO...

Las políticas del ICE establecen cómo deben actuar las autoridades migratorias cuando padres o tutores legales detenidos tienen hijos menores en Estados Unidos, con el objetivo de no afectar innecesariamente sus derechos parentales. Estas normas están vigentes a nivel nacional y aplican durante procesos de detención y expulsión.

La directiva del ICE sobre padres detenidos señala que la agencia debe identificar a las Personas Cubiertas, es decir, padres o tutores extranjeros que son cuidadores principales o que participan en procesos de custodia, tutela o bienestar infantil. El objetivo es permitir su participación en procedimientos judiciales y facilitar el acceso a servicios relacionados con sus hijos.

ICE también debe documentar cada etapa de la detención y tomar medidas para que las acciones migratorias no interrumpan de forma innecesaria la relación entre padres e hijos.

Participación en tribunales y servicios de bienestar infantil

Las normas permiten que los padres detenidos comparezcan ante tribunales de familia o bienestar infantil cuando sea necesario para conservar o recuperar la custodia. Si el traslado físico no es posible por razones de seguridad, se autorizan audiencias por videollamada o teléfono.

También se permite la participación a distancia en programas, cursos o servicios obligatorios, siempre que sean requeridos por una autoridad judicial o de bienestar infantil.

Llamadas, videollamadas y visitas familiares

ICE garantiza llamadas privadas con abogados y representantes legales en un plazo máximo de 24 horas tras la solicitud. Además, los detenidos pueden comunicarse con familiares u otras personas para organizar el cuidado de sus hijos.

En algunos centros se ofrece el programa de Visitas Virtuales a Abogados (VAV), mediante plataformas de videoconferencia. Las visitas entre padres e hijos deben facilitarse cuando así lo ordene un tribunal, salvo que existan riesgos de seguridad.

Repatriación y cuidado de los menores

Antes de una expulsión, los padres pueden decidir si sus hijos los acompañan o permanecen en EE. UU. con un cuidador alternativo. ICE permite coordinar viajes, firmar documentos legales y, en ciertos casos, compartir el itinerario de repatriación para organizar el traslado de los dependientes.

El proceso continúa bajo supervisión de las autoridades migratorias y de bienestar infantil, según cada caso.

