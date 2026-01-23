Fernando Carrillo amenaza con exhibir material sensible de José Luis Rodríguez “El Puma” si no se disculpa

GENERANDO AUDIO...

Fernando Carrillo amenaza a José Luis Rodríguez. Foto: AFP

El actor y cantante venezolano Fernando Carrillo volvió a colocarse en el centro de la polémica luego de lanzar una fuerte advertencia pública contra José Luis Rodríguez “El Puma”, a quien acusa de traición y de haberlo utilizado en el pasado.

El protagonista de Rosalinda aseguró que cuenta con videos y fotografías comprometedoras del intérprete y le dio un ultimátum de 72 horas para que se disculpe públicamente o, de lo contrario, hará público dicho material.

Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista virtual concedida esta semana en Argentina para el programa “La mañana con Moria”, transmitido por el canal El Trece. En el espacio, Carrillo expresó su indignación y arremetió contra “El Puma”, a quien calificó como “hiena”, “traidor a la patria” y “mentiroso”.

Origen del conflicto entre Fernando Carrillo y José Luis Rodríguez

De acuerdo con el actor, su conflicto con Rodríguez se originó tras una serie de desacuerdos políticos y personales. Carrillo afirmó que, en el pasado, ayudó al cantante en diversas ocasiones cuando visitaba Venezuela, incluyendo la organización de un traslado en helicóptero para facilitar un supuesto encuentro con autoridades del país.

“Me pidió favores, me pidió que lo pusiera en contacto con un gobernador chavista. Yo, como una persona noble y generosa, le renté un helicóptero para llevarlo. Era un señor mayor al que admiraba y respetaba”, relató Carrillo durante la entrevista.

El actor aseguró que posee videos y fotografías que comprobarían dicha reunión, material que, según él, contradice la postura pública que “El Puma” ha mantenido en contra del gobierno venezolano. Por esta razón, lanzó una advertencia directa, si no hay una disculpa pública, revelará el contenido este fin de semana.

“A todos nos ha atacado. Le doy 72 horas para que pida una disculpa a Venezuela, al presidente Maduro y a mi persona. Si no, voy a sacar los videos de él llorando, pidiendo perdón en la viñeta”, afirmó Carrillo, quien incluso aseguró que Rodríguez habría solicitado una reunión privada con el presidente Nicolás Maduro tras haber hecho declaraciones severas contra el gobierno.

Según el testimonio del actor, el cantante habría cambiado de postura en privado, suplicando disculpas por sus dichos previos. “Pidió la cita, fue, le lloró, se le iba a arrodillar… el presidente no se lo permitió”, agregó.

Fernando Carrillo también recordó que ya en 2024 publicó audios comprometores en su cuenta de TikTok, lo que demuestra, según él, que no duda en hacer públicas este tipo de pruebas. “Ya lo hice una vez y no me detiene nada”, advirtió, dejando claro que está dispuesto a ir más lejos si no recibe una respuesta.

“Llegó el Conde de Montecristo”, concluyó el actor, dando a entender que busca una especie de venganza pública.

Hasta el momento, José Luis Rodríguez “El Puma” no ha emitido ninguna reacción ante las declaraciones ni al ultimátum lanzado por Carrillo, mientras la controversia continúa generando reacciones en redes sociales.

