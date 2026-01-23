¿ICE puede detener a niños migrantes? Lo que permite y prohíbe la ley de EE. UU.

GENERANDO AUDIO...

Detención de menor de edad por parte de ICE. Foto: AFP/Reuters.

La reciente detención de al menos cuatro estudiantes, entre ellos Liam Conejo Ramos, un niño de cinco años, durante un operativo migratorio en Mineápolis, reavivó el debate sobre si la ley de Estados Unidos permite que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) detengan a menores de edad migrantes y bajo qué condiciones puede ocurrir esta práctica.

¿La ley de EE. UU. permite a agentes de ICE detener menores de edad migrantes?

De acuerdo con la ley de Estados Unidos, los agentes migratorios no tienen la facultad de detener a un menor de edad cuando los padres son arrestados, salvo que exista una orden judicial para el arresto del infante.

También establece que los padres no están obligados a informar a los agentes sobre el estatus migratorio de sus hijos.

Deben, además, permitir la llamada de un familiar o persona de confianza para que recoja al menor, siempre que sea posible. En estos casos, los agentes deben esperar a que la persona designada llegue para recoger al menor y no deben dejarlo sin supervisión.

En caso de que no se encuentre a alguien disponible para el cuidado del menor, deberán contactar a los servicios de protección infantil, que asumirán la responsabilidad del niño.

Cambios en políticas de ICE

La Directiva 11064.4 de ICE, emitida el 2 de julio de 2025, cambió sustancialmente a su antecesora con respecto a los derechos parentales de padres migrantes detenidos.

Anteriormente, la agencia estadounidense tenía la obligación de que los padres migrantes pudieran mantener contacto con niños menores de edad y adultos incapacitados, coordinar su cuidado y participar en procesos judiciales relacionados con custodia o bienestar.

No obstante, la nueva política deja fuera de su cobertura a los tutores de adultos incapacitados y reduce las obligaciones operativas de ICE relacionadas con la facilitación de participación de los padres detenidos en procedimientos judiciales de bienestar infantil, así como en la coordinación activa del cuidado familiar durante la detención o antes de una remoción.

Detención de menor por parte de ICE

Liam Conejo Ramos fue retenido durante un operativo migratorio en el que agentes buscaban a su padre, Adrian Alexander Conejo Arias, según confirmó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

De acuerdo con testigos, los agentes pidieron al menor que tocara la puerta trasera de su vivienda, utilizando al niño “como cebo”, acusaron.

Versión del vicepresidente JD Vance y ICE

El vicepresidente JD Vance negó que el menor haya sido arrestado y sostuvo que el objetivo del operativo era exclusivamente el padre del niño.

En la versión oficial, ICE aseguró que “no se enfocó en el niño” y que el menor fue abandonado cuando su padre huyó a pie al momento del arresto.

Críticas de demócratas por detención de niño en redada

Legisladores y figuras del Partido Demócrata rechazaron la detención del menor durante un operativo migratorio. El congresista Joaquín Castro calificó como falsas las explicaciones ofrecidas por funcionarios federales y afirmó que su equipo no logró localizar al niño.

De acuerdo con reportes citados por Castro, el menor habría sido trasladado junto con su padre a un centro de detención en San Antonio, Texas.

La exvicepresidenta Kamala Harris también se pronunció en contra del operativo. A través de la red social X, señaló que el niño debería estar con su familia y no en un centro de detención federal. Harris publicó una fotografía del menor portando un gorro azul mientras era sostenido por su mochila escolar.

Autoridades locales y protestas contra el ICE en Mineápolis

El alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, criticó el trato del gobierno federal hacia los menores, al señalar que se les está tratando como criminales. En redes sociales comenzaron a circular convocatorias para una jornada de acción contra el ICE, con una manifestación prevista en el centro de la ciudad.

El abogado Marc Prokosch indicó que el niño y su padre siguieron los procedimientos legales al solicitar asilo en Mineápolis, ciudad santuario donde la policía local no colabora con redadas migratorias federales.