Noticias de hoy 23 de enero 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto

FBI vino a México

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que el titular del FBI vino a México para llevarse a dos criminales.

Tendrán reunión trilateral

Rusia, EE. UU. y Ucrania sostendrán este viernes una reunión trilateral enfocada en seguridad en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos.

Estrenan virgen monumental

La gobernadora de Acapulco inauguró la escultura monumental de la Virgen Reina de los Mares en Acapulco, de 7.2 metros.

Reportan fallas

Usuarios en redes sociales expusieron que la preventa de boletos para los conciertos de BTS en México reflejó fallas.

Pospone conciertos

Carín León pospuso sus conciertos en la Feria de León debido a complicaciones en su salud tras ser diagnosticado con dengue.

