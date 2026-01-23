Trump retira invitación al primer ministro de Canadá para integrar su Junta de Paz
El presidente estadounidense Donald Trump retiró el jueves la invitación que había hecho al primer ministro de Canadá, Mark Carney, para unirse a la Junta de Paz que lanzó recientemente.
“Por favor, que esta carta sirva para comunicar que la Junta de Paz retira la invitación dirigida a usted respecto a la adhesión de Canadá”escribió Trump en su plataforma Truth Social.
El mandatario estadounidense no precisó el motivo que le llevó a tomar esta decisión, pero el anuncio llega poco después de que el jefe del Ejecutivo canadiense haya afirmado que su país “no vive gracias a Estados Unidos”.
“Canadá y Estados unidos han construido una asociación notable en los ámbitos económico, de seguridad y de intercambio cultural. Pero Canadá no vive gracias a Estados Unidos, Canadá prospera porque somos canadienses”
El ministro de Finanzas canadiense, François-Philippe Champagne, aseguró este martes que el Ejecutivo de su país “no va a pagar si nos unimos a la Junta de Paz”, después de que Trump haya pedido el pago de 860 millones de euros para aquellos estados que quieran un asiento “permanente” en este organismo que ejercerá la labor de supervisar la reconstrucción del enclave palestino.
