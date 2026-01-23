Trump retira invitación al primer ministro de Canadá para integrar su Junta de Paz

GENERANDO AUDIO...

Trump retira la invitación a Carney. FOTO: AFP

El presidente estadounidense Donald Trump retiró el jueves la invitación que había hecho al primer ministro de Canadá, Mark Carney, para unirse a la Junta de Paz que lanzó recientemente.

“Por favor, que esta carta sirva para comunicar que la Junta de Paz retira la invitación dirigida a usted respecto a la adhesión de Canadá” escribió Trump en su plataforma Truth Social.

El mandatario estadounidense no precisó el motivo que le llevó a tomar esta decisión, pero el anuncio llega poco después de que el jefe del Ejecutivo canadiense haya afirmado que su país “no vive gracias a Estados Unidos”.