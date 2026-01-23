Negocios de Chicago se vacían: miedo a redadas ahuyenta clientes y empleados

GENERANDO AUDIO...

A dos horas del centro de Chicago, el barrio mexicano de La Villita enfrenta días difíciles. Las redadas migratorias del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han cambiado por completo la vida cotidiana en la zona, conocida durante décadas por su actividad comercial y comunitaria.

Hoy, los pasillos comerciales lucen vacíos. Negocios abiertos, pero sin clientes; empleados sentados, esperando a quién atender. El miedo a ser detenido ha provocado que muchas personas prefieran no salir de casa, afectando directamente a la economía local y a las familias que dependen de estos comercios.

Redadas migratorias paralizan la vida en La Villita

Algunos dueños de negocios han tenido que dar de baja a empleados ante la fuerte caída en ventas. Pamela García, migrante originaria de la Ciudad de México, llegó a Chicago hace dos años y es de las pocas que aún conserva su empleo como cajera en un restaurante del barrio.

De acuerdo con su testimonio, la clientela ha disminuido entre 70 y 80 % desde el inicio de los operativos antiinmigrantes. Explica que antes el restaurante se llenaba todos los días, especialmente por las mañanas, tardes y noches.

Pamela asegura que existe un terror generalizado, no sólo entre migrantes, sino también entre residentes en general. Muchas personas han decidido no salir de sus hogares por miedo a encontrarse con agentes migratorios, lo que ha generado un ambiente de tensión constante.

La migrante señala que el impacto emocional es fuerte: miedo, incertidumbre y preocupación por el futuro. Aunque reconoce que la situación es caótica, afirma que regresar a México no está en sus planes, ya que tiene dos hijos que dependen de ella. Su mayor temor es no saber qué pasaría si llegara a ser detenida y no tener familia en Estados Unidos que pueda ayudarla.

En contraste, Roberto Flores, migrante originario de Argentina con 30 años viviendo en Estados Unidos, considera que vivir con miedo no es una solución. Asegura que, aunque es necesario tener cuidado, pensar en positivo es clave para seguir adelante.

Mientras tanto, La Villita, símbolo de la comunidad migrante en Chicago, permanece en silencio, a la espera de que la actividad y la confianza regresen a sus calles.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.