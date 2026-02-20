IEEPA: la ley de emergencia que Trump utilizó para imponer aranceles

GENERANDO AUDIO...

Corte Suprema sanciona aranceles de Trump conforme a la ley IEEPA. Foto: Uno TV

La política comercial de Estados Unidos volvió a colocarse en el centro del debate internacional tras un fallo de la Suprema Corte que limitó el alcance de los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump. La resolución no sólo redefine el uso de herramientas ejecutivas en materia económica, también abre un nuevo escenario para socios estratégicos como México.

La discusión gira en torno a la IEEPA, una legislación que durante décadas ha servido como fundamento para medidas económicas extraordinarias en nombre de la seguridad nacional.

¿Qué es la IEEPA?

La International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), promulgada en 1977, fue diseñada para otorgar al presidente de Estados Unidos la facultad de regular transacciones financieras, congelar activos y bloquear operaciones comerciales cuando exista una amenaza “inusual y extraordinaria” proveniente del extranjero.

Históricamente, esta ley se ha utilizado para imponer sanciones económicas a individuos, empresas o países específicos. Sin embargo, su aplicación para establecer aranceles de carácter general generó controversia legal, al considerar que excedía los límites previstos por el Congreso.

El fallo de la Suprema Corte

Tras someterse a votación ante la Supreme Court of the United States, el máximo tribunal determinó, con seis votos a favor y tres en contra, que Trump excedió su autoridad al utilizar esta legislación para imponer y modificar aranceles de manera amplia.

La resolución anuló parcialmente las tarifas previamente aplicadas, lo que impacta directamente a sectores clave del comercio bilateral con México, como el automotriz y el metalúrgico.

¿Qué ocurre ahora con los aranceles?

Tras el anuncio del fallo, Trump adelantó que impondrá un arancel global del 10% amparado en una ley comercial de 1974, el cual entraría en vigor en un plazo de tres días.

Este nuevo esquema sería de carácter general y no sectorial, lo que modifica la estructura del impacto económico. Un arancel universal del 10% representa una presión menor frente a tasas de 25% o 50%, pero mantiene incertidumbre en los mercados.

¿Cómo beneficia a México este cambio?

Antes del fallo, las exportaciones mexicanas enfrentaban aranceles de:

50% en cobre

25% en acero, aluminio, autopartes y automóviles

Con la anulación de estas tarifas, ese monto dejaría de representar una carga directa para exportadores mexicanos, lo que mejora competitividad, reduce precios finales y fortalece la integración de las cadenas productivas en América del Norte y teniendo un reembolso de sus aranceles anteriormente ejecutados.

Si parte de ese ahorro se traduce en mayor inversión o expansión productiva, el impacto positivo podría reflejarse en empleo, tipo de cambio y crecimiento industrial en México.

Posibles reembolsos millonarios

Se prevé que el gobierno estadounidense podría verse obligado a emitir reembolsos por aproximadamente 120 mil millones de dólares, equivalentes al 0.5% del Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos.

Este factor añade presión fiscal interna y podría influir en futuras decisiones comerciales y presupuestarias.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.