Mundial 2026: más de la mitad de sedes en EE. UU. son ciudades santuario

GENERANDO AUDIO...

Copa Mundial de la FIFA 2026. Foto: Reuters.

La política migratoria del presidente Donald Trump podría entrar en conflicto con la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se llevará a cabo de manera simultánea en Estados Unidos, México y Canadá, ya que la mayoría de las sedes estadounidenses se ubican en ciudades santuario.

Siete de las 11 sedes se ubican en ciudades identificadas como santuarios, es decir, jurisdicciones cuyos gobiernos locales limitan la cooperación con las agencias federales de inmigración.

Copa Mundial de la FIFA 2026: sedes en EE. UU.

Estados Unidos albergará 78 de los 104 encuentros de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputarán en las siguientes ciudades y estadios:

Atlanta, Georgia – Mercedes-Benz Stadium

Boston, Massachusetts – Gillette Stadium

Dallas, Texas – AT&T Stadium

Houston, Texas – NRG Stadium

Kansas City, Missouri – Arrowhead Stadium

Los Ángeles, California – SoFi Stadium

Miami, Florida – Hard Rock Stadium

Nueva York / Nueva Jersey – MetLife Stadium (será sede de la final)

Filadelfia, Pennsylvania – Lincoln Financial Field

San Francisco Bay Area, California – Levi’s Stadium

Seattle, Washington – Lumen Field

Siete de las 11 sedes son ciudades santuario

Las siete sedes en Estados Unidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 consideradas ciudades santuario, de acuerdo con el Departamento de Estado de EE. UU., son:

Atlanta, Georgia

Boston, Massachusetts

Los Ángeles, California

Nueva York, Nueva York

Filadelfia, Pennsylvania

San Francisco, California

Seattle, Washington

¿Qué son las ciudades santuario?

Si bien la definición de ciudad santuario no está establecida en una ley federal, se les considera a aquellas que han adoptado políticas para limitar su cooperación con el gobierno federal en la aplicación de leyes migratorias.

“Estas ciudades no participan en la detención de personas y desalientan, sin obstaculizar, cualquier forma de cooperación activa con el Gobierno federal” en materia de expulsiones de migrantes, explica David Schultz, profesor de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Hamline.

En estos lugares, las autoridades locales, incluidas las corporaciones policiales, no suelen preguntar el estatus migratorio de las personas durante detenciones o trámites cotidianos.

Aunado a lo anterior, pueden negarse a retener a una persona únicamente por una solicitud administrativa de autoridades migratorias federales, si no existe una orden judicial.

El movimiento de ciudades y estados santuario surgió en la década de 1980, cuando miembros del clero, políticos de izquierda y activistas ayudaron a acoger a inmigrantes que huían de los conflictos que asolaban Centroamérica.

¿Cómo operan?

Las ciudades santuario establecen lineamientos internos para definir el nivel de colaboración con agencias federales encargadas de la migración. El argumento de sus autoridades es que estas políticas buscan fortalecer la seguridad pública, al permitir que migrantes denuncien delitos o colaboren con la policía sin temor a consecuencias migratorias.

Sin embargo, las leyes migratorias en Estados Unidos son de carácter federal. Esto significa que dependencias como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) pueden llevar a cabo operativos independientemente de las disposiciones locales.

Trump vs las ciudades santuario

En septiembre de 2025, Trump amenazó con reubicar algunos partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 si ciertas ciudades no cumplen con lo que, en su criterio, serían condiciones de seguridad adecuadas.

Una de las últimas medidas anunciadas por el mandatario republicano contra las ciudades santuario fue la que dio a conocer el 13 de enero del presente año, cuando amenazó con cortar los fondos federales a las jurisdicciones que mantengan este tipo de políticas.La disposición aplicaría a partir del 1 de febrero, sin embargo, no hay evidencia de que haya entrado en vigor.

A pesar de lo anterior, altos funcionarios de la administración estadounidense han señalado que buscarán que las jurisdicciones catalogadas como santuario no obstruyan la aplicación de las leyes migratorias federales para el mayor evento futbolístico del mundo.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento