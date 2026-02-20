Trump califica como “decepcionante” fallo de Corte Suprema contra aranceles

El presidente estadounidense, Donald Trump, juzgó este viernes “profundamente decepcionante” la decisión de la Corte Suprema que declara ilegal su política de aranceles

Trump declaró en rueda de prensa que se sentía“absolutamente avergonzado” por “ciertos miembros” de la corte, de mayoría conservadora, que fallaron en su contra.

El alto tribunal está influenciado por “intereses extranjeros”, afirmó el mandatario republicano.

Corte Suprema anula aranceles de Donald Trump

La Corte Suprema de Estados Unidos respaldó el fallo previo que consideró incorrecta la interpretación del Gobierno sobre la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977.

El Ejecutivo utilizó esa norma para justificar la imposición de aranceles sin aval del Congreso. Sin embargo, los jueces determinaron que esa ley solo permite tomar medidas económicas ante emergencias internacionales, no establecer gravámenes permanentes.

El tribunal sostuvo que imponer aranceles sin autorización legislativa invade facultades exclusivas del Congreso. También aplicó la llamada doctrina de las “cuestiones importantes”, que obliga a contar con autorización clara cuando una acción del Ejecutivo tiene gran impacto económico y político.

El presidente del máximo tribunal, John Roberts, señaló que el mandatario debe “apuntar a una autorización clara del Congreso” para ejercer ese tipo de poder.

