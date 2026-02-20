Gobierno de Trump tendría que reembolsar hasta 175 mil mdd por aranceles tras fallo de la Corte

GENERANDO AUDIO...

La Corte Suprema de Estados Unidos determinó este viernes que los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump al amparo de una ley de emergencia económica eran ilegales, lo que abre la puerta a reembolsos estimados en hasta 175 mil millones de dólares a empresas importadoras.

El máximo tribunal no detalló el mecanismo mediante el cual el Gobierno federal deberá devolver los recursos. Cuestionado sobre el tema, Trump aseguró en conferencia de prensa que el asunto “acabará en los tribunales durante los próximos cinco años”.

¿Cómo se recaudan los aranceles?

En la mayoría de los casos, el importador deposita una fianza ante la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos y paga un arancel estimado para poder introducir la mercancía al país.

Posteriormente, el Gobierno realiza una determinación definitiva del monto —proceso conocido como “liquidación”— que suele concretarse alrededor de 314 días después de la entrada de los productos.

Si hubo un pago en exceso, se reembolsa; si fue insuficiente, el importador debe cubrir la diferencia.

Importadores intentaron frenar este proceso ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos mientras la Corte Suprema analizaba el caso, pero la solicitud fue rechazada.

La Corte no definió cómo devolver el dinero

El fallo no incluyó instrucciones específicas sobre la devolución de los aranceles.

En una opinión disidente, el juez Brett Kavanaugh advirtió que la sentencia podría generar “graves consecuencias prácticas” a corto plazo, incluidos los reembolsos masivos, cuya distribución —según se reconoció durante los argumentos orales— podría convertirse en “un desastre”.

Ahora, el caso regresará al Tribunal de Comercio Internacional, que deberá definir el mecanismo para resolver las devoluciones.

¿Cómo se gestionarán los reembolsos?

Hasta ahora, se han presentado más de mil demandas ante el tribunal comercial para solicitar devoluciones, y se prevé una nueva ola de litigios.

Un fallo previo del tribunal, emitido en diciembre, estableció que tiene facultades para reabrir determinaciones arancelarias definitivas y ordenar pagos con intereses. La administración Trump señaló en ese momento que no impugnaría esa autoridad, lo que, según expertos en comercio, elimina algunos obstáculos legales.

¿Qué deberán hacer las empresas?

Especialistas legales señalan que, en principio, cada importador tendría que presentar una demanda individual ante el Tribunal de Comercio Internacional para obtener su reembolso.

No está claro si podrá formarse una demanda colectiva que agrupe a las múltiples empresas afectadas. La legislación comercial estadounidense establece un plazo de dos años para presentar reclamaciones.

El proceso podría impactar con mayor fuerza a pequeñas y medianas empresas, que enfrentan costos legales significativos. Algunos abogados advierten que ciertos negocios podrían desistir de reclamar si los honorarios superan el monto potencial a recuperar.

¿Hay precedentes?

Sí. El Tribunal de Comercio Internacional ya ha supervisado procesos masivos de devolución.

En 1998, la Corte Suprema declaró inconstitucional parte del impuesto de mantenimiento portuario aprobado en 1986. El tribunal comercial coordinó entonces un proceso de reembolsos que involucró a más de 100 mil demandantes.

¿Puede evitarse el caos?

Expertos en comercio consideran que los sistemas actuales de registro y seguimiento de pagos arancelarios son más avanzados que en décadas anteriores, lo que podría facilitar la identificación de montos a devolver.

Sin embargo, existen posibles complicaciones:

El reembolso podría entregarse al “importador registrado”, que no siempre es la misma empresa que asumió el costo final del arancel

Las disputas contractuales entre importadores y empresas podrían derivar en nuevos litigios

El proceso completo podría extenderse por años

Ante la incertidumbre, algunas compañías han comenzado a vender sus posibles reclamaciones de reembolso a inversionistas de Wall Street.

Si se confirma la cifra estimada de 175 mil millones de dólares, el proceso representaría uno de los mayores reembolsos comerciales en la historia reciente de Estados Unidos, con implicaciones fiscales, jurídicas y políticas de largo alcance.

