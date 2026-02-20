Hospitales de Chicago entregan pacientes a ICE

GENERANDO AUDIO...

Migrantes indocumentados en Estados Unidos están evitando acudir a hospitales por temor a ser detenidos y deportados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Aunque los centros médicos no deben rechazar pacientes por su estatus migratorio, en Chicago se han denunciado casos en los que personas hospitalizadas fueron posteriormente entregadas a autoridades migratorias.

Bebé deportado tras ser hospitalizado

Uno de los casos es el del bebé Juan Nicolás, de 2 meses, quien tras permanecer en un centro de detención en Dilley, Texas, fue hospitalizado por bronquitis y posteriormente deportado junto a su madre a México.

Familias viven con miedo

Paulina Mendiola, migrante que vive en Chicago desde hace 24 años, relató que su hija María, de 11 años y con un padecimiento cardíaco, teme acudir al médico por miedo a que su madre sea detenida.

La menor requiere revisiones médicas cada seis meses, pero el temor a la presencia de ICE en hospitales ha generado angustia en la familia.

Activistas denuncian entregas a migración

El activista Cristóbal Cavazos aseguró que fue testigo de un caso en el que un migrante hospitalizado en Chicago fue entregado posteriormente a autoridades migratorias.

Señaló que en ese caso se restringió el acceso a un piso del hospital y, al día siguiente, el paciente fue trasladado bajo custodia migratoria.

Nuevas normativas elevan preocupación

En Texas ya se aplican normativas que exigen preguntar el estatus migratorio a pacientes. Además, las políticas actuales permiten al ICE acceder a datos de Medicaid, lo que incrementa el temor de que la información personal llegue a manos de autoridades migratorias.

Organizaciones y activistas advierten que estas medidas podrían aumentar el miedo entre comunidades migrantes y afectar el acceso a servicios médicos.

