Hospitales de Chicago entregan pacientes a ICE

| 13:46 | Sandra Gómez | Uno TV

Migrantes indocumentados en Estados Unidos están evitando acudir a hospitales por temor a ser detenidos y deportados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Aunque los centros médicos no deben rechazar pacientes por su estatus migratorio, en Chicago se han denunciado casos en los que personas hospitalizadas fueron posteriormente entregadas a autoridades migratorias.

Bebé deportado tras ser hospitalizado

Uno de los casos es el del bebé Juan Nicolás, de 2 meses, quien tras permanecer en un centro de detención en Dilley, Texas, fue hospitalizado por bronquitis y posteriormente deportado junto a su madre a México.

Familias viven con miedo

Paulina Mendiola, migrante que vive en Chicago desde hace 24 años, relató que su hija María, de 11 años y con un padecimiento cardíaco, teme acudir al médico por miedo a que su madre sea detenida.

La menor requiere revisiones médicas cada seis meses, pero el temor a la presencia de ICE en hospitales ha generado angustia en la familia.

Activistas denuncian entregas a migración

El activista Cristóbal Cavazos aseguró que fue testigo de un caso en el que un migrante hospitalizado en Chicago fue entregado posteriormente a autoridades migratorias.

Señaló que en ese caso se restringió el acceso a un piso del hospital y, al día siguiente, el paciente fue trasladado bajo custodia migratoria.

Nuevas normativas elevan preocupación

En Texas ya se aplican normativas que exigen preguntar el estatus migratorio a pacientes. Además, las políticas actuales permiten al ICE acceder a datos de Medicaid, lo que incrementa el temor de que la información personal llegue a manos de autoridades migratorias.

Organizaciones y activistas advierten que estas medidas podrían aumentar el miedo entre comunidades migrantes y afectar el acceso a servicios médicos.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos:

Confirman hallazgo de sustancias químicas para disolver restos humanos en SLP

San Luis Potosí

Confirman hallazgo de sustancias químicas para disolver restos humanos en SLP

No, SAT no sanciona por prestar tu tarjeta; así funciona la discrepancia fiscal

Negocios

No, SAT no sanciona por prestar tu tarjeta; así funciona la discrepancia fiscal

Mundial 2026: más de la mitad de sedes en EE. UU. son ciudades santuario

Estados Unidos

Mundial 2026: más de la mitad de sedes en EE. UU. son ciudades santuario

Esta es la fecha límite para pagar el refrendo y exentar tenencia en CDMX este 2026

Ciudad de México

Esta es la fecha límite para pagar el refrendo y exentar tenencia en CDMX este 2026

Etiquetas: , ,