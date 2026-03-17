Impresionante: captan caída de meteorito en el noreste de EE. UU.; video

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Captan meteorito en EE. UU. Foto: Getty Images/Ilustrativa

Un meteorito sorprendió la mañana de este 17 de marzo en el noreste de Estados Unidos y el sur de Canadá, fenómeno que fue captado por diversos usuarios en redes sociales.

De acuerdo con reportes preliminares, la bola de fuego fue observada en varias ciudades, generando asombro entre testigos que documentaron el paso del objeto luminoso en el cielo.

NASA detalla dimensiones y trayectoria del meteoro

La NASA informó que el fenómeno fue causado por un pequeño asteroide de aproximadamente 1.8 metros de diámetro y un peso cercano a las 7 toneladas.

Según el reporte, el objeto viajaba a una velocidad de alrededor de 72 mil 200 kilómetros por hora, lo que explica la intensidad de su brillo durante su ingreso a la atmósfera terrestre.

Se fragmentó en el aire tras su ingreso

De acuerdo con los datos disponibles, el meteorito se desplazó en dirección sureste antes de fragmentarse en el aire, específicamente sobre la zona de Valley City.

Este tipo de eventos ocurre cuando los objetos espaciales entran a gran velocidad a la atmósfera y se desintegran por la fricción, generando el efecto visual conocido como bola de fuego.

Testigos captan el fenómeno en video

Usuarios en distintas regiones del noreste de Estados Unidos y Canadá captaron el momento exacto en que el meteorito cruzó el cielo, lo que permitió documentar el fenómeno desde múltiples ángulos.

Las imágenes muestran un destello brillante que atraviesa el cielo durante el día, un hecho poco común debido a la intensidad de luz solar.

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