Cierre del Gobierno en EE. UU. afecta aeropuertos y amenaza viajes de hasta 171 millones de pasajeros

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Se registran largas filas por el shutdown del Gobierno estadounidense. Reuters

El shutdown en el Gobierno de EE. UU. amenaza con afectar los viajes en Semana Santa y la temporada de spring break, periodo en el que hasta 171 millones de pasajeros se movilizan por aeropuertos estadounidenses. El cierre parcial del gobierno federal ha comenzado a generar presión en el sistema aeroportuario y abre la posibilidad de retrasos y cancelaciones en vuelos.

De acuerdo con estimaciones de la industria aérea y autoridades de seguridad aeroportuaria, el volumen de viajeros durante el periodo vacacional incluye desplazamientos domésticos e internacionales hacia o desde Estados Unidos.

Los reportes operativos indican que más del 10% del personal de seguridad aeroportuaria ha faltado a sus turnos durante el cierre gubernamental. En condiciones normales, el ausentismo ronda el 2%.

La situación ocurre porque miles de empleados considerados esenciales continúan trabajando sin recibir salario mientras el gobierno permanece parcialmente paralizado.

Retrasos en vuelos por falta de personal durante el shutdown en EE. UU.

Antecedentes recientes muestran que los cierres del gobierno en EE. UU. pueden afectar directamente la operación del transporte aéreo.

Durante el shutdown registrado en 2025, más de 2 mil vuelos dentro, hacia o desde Estados Unidos registraron retrasos en una sola jornada. La causa principal fue la escasez de controladores aéreos y personal operativo.

En episodios posteriores del mismo cierre, el impacto se amplió:

Al menos 4 mil vuelos sufrieron demoras

sufrieron demoras Al menos mil vuelos fueron cancelados

fueron cancelados Algunos aeropuertos redujeron su capacidad operativa

Estas medidas incrementaron los tiempos de espera y generaron congestión en rutas aéreas con alto tráfico.

Especialistas del sector advierten que si el shutdown en EE. UU. se prolonga durante las próximas semanas, una parte importante de los viajeros previstos para la temporada vacacional podría enfrentar interrupciones en sus itinerarios.

Las afectaciones podrían presentarse especialmente en terminales con alto volumen de vuelos internacionales o con menor margen de personal disponible.

Filas largas en aeropuertos y presión en controles de seguridad

En algunos aeropuertos del país ya se reportan filas largas en los controles de seguridad, que se extienden hacia zonas de equipaje y estacionamientos.

Aunque las interrupciones aún no se generalizan, especialistas señalan que estos indicadores reflejan presiones en el sistema de revisión de pasajeros.

El cierre parcial actual afecta al Departamento de Seguridad Nacional, que incluye a la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA).

La mayoría de los cerca de 400 aeropuertos comerciales de Estados Unidos depende de agentes de seguridad contratados directamente por la TSA. Durante un cierre gubernamental, estos trabajadores deben seguir presentándose a sus puestos aunque dejen de recibir salario hasta que el gobierno retome operaciones.

Históricamente, esta situación provoca mayor ausentismo laboral y controles de seguridad más lentos conforme el cierre se prolonga.

Debate sobre seguridad privada en aeropuertos durante el shutdown en EE. UU.

El cierre gubernamental también ha reactivado el debate sobre la posibilidad de utilizar contratistas privados para operar los controles de seguridad en aeropuertos.

El Aeropuerto Internacional de San Francisco (SFO) forma parte de un programa federal que permite externalizar los puntos de control mientras la TSA mantiene la supervisión. Bajo este modelo, los trabajadores son empleados por empresas privadas seleccionadas por el gobierno.

Debido a que el salario de estos contratistas proviene de contratos federales ya asignados, los pagos pueden continuar incluso durante un cierre del gobierno.

Además del aeropuerto de San Francisco, otros aeropuertos que participan en este programa incluyen:

Aeropuerto Internacional de Kansas City

Aeropuerto Internacional de Atlantic City

Aeropuerto Internacional de Orlando Sanford

Expertos en aviación señalan que el modelo podría ayudar a mantener el flujo de pasajeros durante cierres presupuestarios. Sin embargo, sindicatos de trabajadores federales han rechazado esta alternativa.

La Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales, que representa a inspectores de la TSA, sostiene que la privatización podría afectar salarios, condiciones laborales y la uniformidad en los estándares de seguridad.

Impacto potencial del shutdown en EE. UU. para viajeros internacionales

El posible impacto del shutdown en EE. UU. no se limitaría a turistas estadounidenses. También podría afectar a viajeros extranjeros que utilizan aeropuertos del país como destino final o punto de conexión.

El gobierno libanés y organismos del sector turístico advierten que las interrupciones en la operación aeroportuaria pueden generar problemas en cadena en los horarios de vuelos.

Grupos de la industria turística, entre ellos la Asociación de Viajes de Estados Unidos, Airlines for America y la Asociación Estadounidense de Ejecutivos de Aeropuertos, han pedido al Congreso aprobar legislación que garantice el pago de salarios a trabajadores de aviación durante cierres del gobierno.

El desarrollo del shutdown en EE. UU. y la rapidez con la que el Congreso logre un acuerdo presupuestario serán factores clave para determinar el impacto real en los viajes de Semana Santa y la temporada de spring break.

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