Incendio en rascacielos de Manhattan provoca evacuaciones en pleno desfile de San Patricio en Nueva York; videos

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Fuerte incendio en Midtown Manhattan. Foto: Getty/Ilustrativa

Un incendio registrado la mañana de este 17 de marzo de 2026 en Midtown Manhattan provocó la movilización de cuerpos de emergencia y la evacuación de personas en edificios cercanos, en medio de las celebraciones por el Día de San Patricio.

El siniestro ocurrió en la azotea de un inmueble ubicado sobre East 43rd Street, en las inmediaciones de Grand Central Terminal, una de las zonas más transitadas de la ciudad. De acuerdo con medios locales, se reportan dos heridos.

Bomberos combaten incendio en la azotea

Elementos del Departamento de Bomberos de Nueva York acudieron al lugar para sofocar las llamas, que generaron una densa columna de humo visible a varios kilómetros de distancia.

En imágenes difundidas en redes sociales se observa a los equipos de emergencia trabajando con rapidez para contener el fuego y evitar que se propague a otros niveles del edificio.

Incidente ocurre durante desfile de San Patricio

El incendio se registró a pocos metros de donde se llevaba a cabo el tradicional desfile por el Día de San Patricio, lo que incrementó la atención debido a la alta concentración de personas en la zona.

A pesar de la cercanía con el evento, no se reportaron personas lesionadas hasta el momento, de acuerdo con los primeros informes.

Autoridades investigan causas del incendio

Hasta ahora, las autoridades no han determinado la causa del incendio, por lo que continúan las investigaciones para esclarecer el origen del siniestro.

La situación se mantiene en desarrollo mientras los equipos de emergencia finalizan las labores de control y verificación en el inmueble afectado.

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