Trump reacciona a renuncia de Joe Kent y lo tacha de “débil”

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Trump llamó “débil” a Joe Kent tras su renuncia. Fotos: Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó la renuncia de Joe Kent, quien se desempeñaba como director del Centro Nacional Antiterrorista de Estados Unidos, llamándolo “débil”, luego de que el funcionario abandonara el cargo por desacuerdos con la guerra contra Irán.

Kent anunció su dimisión este 17 de marzo, argumentando que no podía respaldar la ofensiva militar en Medio Oriente, lo que provocó una reacción inmediata del mandatario estadounidense.

Joe Kent renuncia por desacuerdo con la guerra en Irán

En un mensaje publicado en redes sociales, Kent explicó que su decisión se debe a diferencias con la estrategia militar impulsada por el Gobierno de Trump.

“No puedo, en conciencia, apoyar la guerra en curso en Irán. Irán no representaba ninguna amenaza inminente para nuestra nación”, escribió.

El ahora exdirector del organismo antiterrorista también afirmó que el conflicto fue impulsado por presiones externas relacionadas con los intereses de Israel y grupos de influencia en Estados Unidos.

La dimisión ocurre en medio de la escalada militar entre Estados Unidos, Israel e Irán, que ha elevado la tensión en Medio Oriente y generado preocupación por el impacto en la seguridad internacional y los mercados energéticos.

Trump responde y cuestiona postura del exfuncionario

Al ser cuestionado por periodistas, Trump respondió que Kent parecía “un buen tipo”, pero aseguró que siempre tuvo dudas sobre su postura en temas de seguridad.

“Siempre pensé que era un buen tipo, pero creía que era muy débil en materia de seguridad… cuando leí su declaración, me di cuenta de que es bueno que se haya ido porque dijo que Irán no era una amenaza”, afirmó el mandatario.

El presidente también señaló que no tenía una relación cercana con Kent, aunque reconoció que inicialmente lo consideraba un funcionario competente.

Kent fue nombrado por Trump para liderar lucha antiterrorista

Kent había sido designado por el propio Trump para dirigir el Centro Nacional Antiterrorista, organismo encargado de coordinar la estrategia de seguridad frente a amenazas terroristas.

En febrero de 2025, el mandatario elogió públicamente su nombramiento en una publicación en Truth Social, donde destacó su papel en la estrategia de seguridad nacional.

“Joe nos ayudará a mantener a Estados Unidos seguro erradicando todo el terrorismo, desde los yihadistas de todo el mundo hasta los cárteles de nuestra propia zona”, escribió entonces Trump.

La salida de Kent ocurre en un momento clave del conflicto con Irán, que ya se extiende por varias semanas y ha intensificado el debate político en Washington sobre la estrategia militar del Gobierno estadounidense.

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