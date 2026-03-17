Mega tormenta provoca caos en aeropuertos de EE.UU.; en el AICM cancelan algunos vuelos

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Caos en aeropuertos de Estados Unidos por tormenta invernal. Foto: AFP

Viajar a Estados Unidos se convirtió en un reto esta semana para cientos de pasajeros, luego de que una potente tormenta invernal y problemas operativos provocaran cancelaciones y retrasos masivos en aeropuertos estadounidenses; en paralelo, vuelos desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) hacia destinos como Nueva York, Miami y Charlotte también registraron cancelaciones y demoras este martes 17 de marzo de 2026.

La afectación no es aislada. De acuerdo con datos de seguimiento aéreo, más de 900 vuelos fueron cancelados y más de 2,000 registraron retrasos solo este martes, tras el paso de un sistema de tormentas que impactó gran parte del este y Medio Oeste de Estados Unidos.

Tormenta agrava el caos aéreo en EU

El problema comenzó desde el fin de semana con la tormenta invernal “Iona”, que dejó nevadas intensas, fuertes vientos y condiciones de ventisca, obligando a restringir operaciones en varios aeropuertos.

El lunes fue el día más crítico: más de 4,800 vuelos fueron cancelados y alrededor de 12,700 sufrieron retrasos en todo el país.

Los principales aeropuertos afectados fueron:

Chicago O’Hare: cerca de 600 cancelaciones

Atlanta: más de 470 vuelos cancelados

Nueva York (LaGuardia): más de 450 cancelaciones

Además, se ordenaron paros en tierra en ciudades como Atlanta y Charlotte, así como retrasos generalizados en la zona de Nueva York.

Vuelos desde México también resienten impacto

El efecto del caos aéreo alcanzó a México. En el AICM se reportaron cancelaciones de vuelos de American Airlines con destino a Nueva York y Miami en las primeras horas del día, además de otra cancelación hacia Charlotte.

También se registraron demoras en otros vuelos programados hacia Estados Unidos.

Falta de personal agrava la situación

A la tormenta se suma un problema adicional: el cierre parcial del gobierno estadounidense que afecta al Departamento de Seguridad Nacional y a la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA).

La falta de pago a agentes de seguridad ha provocado renuncias —más de 300 desde el inicio del cierre— y menor disponibilidad de personal, lo que se traduce en filas más largas y retrasos en los controles.

Un sistema bajo presión

La crisis ocurre en plena temporada de vacaciones de primavera, cuando los aeropuertos operan con alta demanda. La combinación de mal clima, saturación y escasez de personal ha generado un efecto dominó que sigue afectando vuelos dentro, hacia y desde Estados Unidos.

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