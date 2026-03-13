Incendio en planta química de LyondellBasell en Texas moviliza a cuerpos de emergencia

GENERANDO AUDIO...

Incendio en La Porte, Texas, provoca movilización. Foto: Bomberos de La Porte

La noche de este jueves, autoridades estadounidenses reportaron un fuerte incendio en la zona de Choate Rd, entre La Porte, Texas, y Pasadena, California, por lo que elementos de emergencias de ambas ciudades se encuentran en el lugar para atender la emergencia.

De acuerdo con la información oficial, el incendio se reportó alrededor de las 21:00 horas locales en las instalaciones de la compañía LyondellBasell en La Porte, luego de que dos tanques comenzaran a prenderse. Tras el siniestro, Bomberos de La Porte y Pasadena, así como cuerpos de emergencia del Condado de Harris, llegaron al lugar para controlar la situación.

Se observa una columna de humo y fuego provenientes de las instalaciones ubicadas en la cuadra 10801 de Choate Rd. En el lugar se encuentran las agencias del Departamento de Bomberos de La Porte, el Departamento de Bomberos de Pasadena, Channel Industry Mutual Aid (CIMA), el Departamento de Materiales Peligrosos del Condado de Harris, el Departamento de Control de la Contaminación y el enlace industrial de la Oficina de Gestión de Emergencias del Condado de Harris.

Bomberos no indicaron desalojo de la población

A lo largo de los tres reportes que ha desplegado el Cuerpo de Bomberos de La Porte, las autoridades no han sugerido a la población alguna medida adicional. La única indicación, hasta el momento, es no acercarse a la zona.

Asimismo, se comunicó que los servicios de emergencia y los socios de respuesta industrial permanecerán en el lugar durante todo el incidente y que el Departamento de Control de la Contaminación del Condado de Harris continuará realizando monitoreos del aire en el área que rodea la instalación.

Usuarios en redes compartieron imágenes del incendio

Por medio de X, varios usuarios compartieron imágenes del siniestro, en el que las llamas alcanzaron varios metros de altura. Sin embargo, de acuerdo con las autoridades, no se reportan personas heridas.

JUST IN: Heavy industrial fire in La Porte, Texas, near Pasadena; alertpage report two fuel tanks on fire. pic.twitter.com/VRZWQuGbq5 — AZ Intel (@AZ_Intel_) March 13, 2026

BREAKING:🚨🇺🇲 Major industrial fire breaks out at lyondellbasell plant in la Porte,texas. pic.twitter.com/waMXT2vdPH — SKM News (@skmtimesnews) March 13, 2026

Al momento, autoridades de La Porte y Pasadena continúan trabajando en la zona para mitigar las llamas.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.