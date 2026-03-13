Video capta auto que sale volando y se estrella contra edificio en Nueva York

GENERANDO AUDIO...

Impactante video muestra auto que sale volando en Nueva York. Foto:Gettyimages

Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que un automóvil sale volando en medio del tráfico y termina estrellándose contra un edificio en Nueva York, Estados Unidos. Aunque parezca increíble, no hubo víctimas.

En las imágenes se observa cómo la circulación vehicular transcurre con normalidad, hasta que repentinamente el vehículo aparece desplazándose por el aire y atraviesa varios carriles antes de impactarse contra la fachada de un inmueble.

El material comenzó a circular rápidamente en plataformas digitales, donde usuarios compartieron el momento del choque y las escenas posteriores al incidente.

Conductor de 80 años fue reportado estable

De acuerdo con reportes del New York Post, el conductor del vehículo involucrado es un hombre de aproximadamente 80 años.

Tras el accidente, autoridades del New York Police Department (NYPD) informaron que el adulto mayor fue atendido por los servicios de emergencia y se encuentra en condición estable.

Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre las causas que provocaron que el vehículo terminara proyectado contra el edificio, mientras continúan las investigaciones correspondientes.

Video del choque se vuelve viral

El impacto del automóvil y la forma en que el vehículo atraviesa el tráfico antes de estrellarse provocaron que el video se volviera viral en redes sociales.

Usuarios compartieron distintas versiones del clip, además de imágenes posteriores al choque, donde se aprecia el automóvil detenido frente al edificio tras el fuerte impacto.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.