Peter Schweizer insiste en que México busca “reconquistar” Estados Unidos por medio de la migración

Foto: AFP

El escritor y activista conservador Peter Schweizer volvió a generar polémica tras afirmar que el Gobierno de México estaría utilizando la migración como herramienta política para aumentar su influencia dentro de Estados Unidos.

Durante una comparecencia ante el Senado de Estados Unidos, el autor aseguró que existen declaraciones de políticos mexicanos que hablan de recuperar territorios históricamente perdidos, lo que en sectores conservadores se conoce como la teoría de la “Reconquista”.

Según Schweizer, algunos funcionarios cercanos al Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum consideran que la migración masiva podría influir en la política y la soberanía estadounidense.

La teoría de la “Reconquista”, según Peter Schweizer

El planteamiento del autor aparece en su libro “The Invisible Coup: How American Elites and Foreign Powers Use Immigration as a Weapon“, donde sostiene que élites políticas en Estados Unidos y Gobiernos extranjeros utilizan la migración para modificar el panorama político del país.

En su intervención, Schweizer citó declaraciones atribuidas a políticos mexicanos, entre ellos Gerardo Fernández Noroña, a quien señala por haber mencionado que estados como California o Texas eran “territorios ocupados”.

Según el autor, estas declaraciones reflejarían una narrativa política que busca impulsar cambios culturales y demográficos en el suroeste de Estados Unidos.

Acusaciones sobre consulados mexicanos

El escritor también señaló que México cuenta con 53 consulados en Estados Unidos, una red diplomática que, según su interpretación, podría influir en actividades políticas dentro del país.

Schweizer argumenta que funcionarios consulares estarían involucrados en acciones destinadas a influir en procesos políticos estadounidenses, una afirmación que ha sido cuestionada por especialistas en relaciones internacionales.

En el libro también menciona declaraciones del expresidente Andrés Manuel López Obrador, así como referencias a otros políticos mexicanos como Ernesto Zedillo, para sostener su argumento sobre el papel de los migrantes en la política estadounidense.

Críticas y contexto político

Las afirmaciones del autor han sido criticadas por analistas que consideran que la teoría de la “Reconquista” forma parte de una narrativa utilizada en sectores conservadores para cuestionar la migración latinoamericana.

Schweizer es cercano a círculos conservadores en Estados Unidos y ha colaborado con figuras como Steve Bannon, exestratega político de Donald Trump.

En entrevistas y presentaciones del libro, el autor ha insistido en que la migración puede ser utilizada como “arma política” para modificar la demografía y el panorama electoral en Estados Unidos.

Respuesta del Gobierno mexicano

Tras la difusión de estas acusaciones, la Embajada de México en Estados Unidos emitió un comunicado el 28 de enero de 2026 en el que aseguró que la red consular mexicana mantiene una estricta neutralidad política.

La representación diplomática subrayó que sus funciones se limitan a brindar asistencia consular, protección a ciudadanos mexicanos y servicios administrativos, negando cualquier participación en actividades políticas dentro del país.

