La razón por la que el gabinete de EE. UU. usa zapatos regalados por Trump… ¡Aunque no les queden!

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene una curiosa costumbre que está llamando la atención en el mundo político: regalar zapatos de vestir a aliados, asesores y visitantes cercanos, de acuerdo con The Wall Street Journal y su texto “Trump Is Obsessed With These $145 Shoes—and Won’t Let Anyone Leave Without a Pair”.

De acuerdo con el artículo periodístico, se trata de modelos de la marca Florsheim, que el mandatario suele obsequiar personalmente durante reuniones o encuentros en Washington D. C.

La práctica se ha vuelto tan frecuente que dentro de su círculo político ya existe una pregunta habitual: “¿Ya te dieron los zapatos?”. Según reporta el medio, Trump incluso intenta adivinar la talla de cada persona antes de ordenar los pares que luego entrega como regalo.

Trump y su obsesión con los zapatos Florsheim

The Wall Street Journal cuenta cómo la historia comenzó cuando Donald Trump empezó a usar zapatos Florsheim, conocidos por su estilo clásico y precio relativamente accesible dentro de la moda masculina.

Cada par cuesta alrededor de 145 dólares (2 mil 655 pesos mexicanos, aproximadamente), una cifra mucho menor comparada con otros artículos de lujo que suelen usar figuras políticas o empresariales.

Con el tiempo, el presidente comenzó a comprar varios pares para regalarlos a colaboradores y aliados. Entre quienes han recibido estos zapatos se encuentran figuras políticas y mediáticas cercanas a su entorno.

Entre los nombres mencionados aparecen JD Vance, vicepresidente de EE.UU.; Tucker Carlson, comentarista conservador, y Marco Rubio, secretario de Estado, quien se hizo viral esta semana por unas fotografías en las que se observa cómo le quedan grandes sus zapatos.

Según los reportes, Trump suele elegir personalmente los modelos y mandar pedir los pares en la talla correspondiente, aunque muchas veces falla.

Un gesto que se volvió tradición en su círculo

Con el paso del tiempo, relata el artículo, el regalo se convirtió en una tradición informal dentro del círculo cercano al presidente. Algunos asistentes han contado que durante reuniones políticas o encuentros informales, Trump puede interrumpir la conversación para hablar de zapatos y preguntar quién aún no ha recibido un par.

En algunos casos, incluso saca catálogos o pide las tallas directamente a los invitados. Para varios colaboradores, recibir los zapatos se ha convertido en una especie de símbolo dentro del grupo político, ya que muchos los usan en eventos o reuniones oficiales.

El gesto también refleja el estilo personal del mandatario, quien suele prestar atención a detalles de imagen y presentación.

La historia de la marca de zapatos

La marca Florsheim es una empresa estadounidense fundada en 1892 en Chicago, conocida por fabricar zapatos de vestir clásicos para hombres. Durante décadas ha sido una opción popular para quienes buscan calzado formal a un precio moderado.

Sus diseños se caracterizan por:

Estilo clásico

Materiales de cuero

Modelos pensados para oficina o eventos formales

Aunque no es considerada una marca de lujo, sí mantiene una fuerte presencia en el mercado estadounidense de moda masculina.

