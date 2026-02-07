Sheinbaum anuncia beca de mil 900 pesos para estudiantes de estas universidades

GENERANDO AUDIO...

Claudia Sheinbaum en San Luis Potosí. Foto: Presidencia.

La Beca Gertrudis Bocanegra, creada como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, dejará de ser exclusiva para estudiantes de educación superior en Michoacán. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la ampliación de su cobertura a quienes cursan estudios en la Universidad Nacional Rosario Castellanos, lo que permitirá que más estudiantes reciban un apoyo de mil 900 pesos bimestrales.

Beca Gertrudis Bocanegra para estudiantes de la Universidad Rosario Castellanos

Durante la inauguración de la primera etapa de la Unidad Académica de Soledad de Graciano Sánchez de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en San Luis Potosí, la titular del Ejecutivo recordó que la Beca Gertrudis Bocanegra se creó exclusivamente para el estado de Michoacán, como parte de las acciones que el Gobierno de México implementó tras el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo.

“Les voy a dar una noticia que les va a gustar. Ayer estuvimos en Michoacán, ahí creamos una beca para los estudiantes de educación superior, porque se tiene una beca para media-superior, pero después ya no hay beca para los estudiantes de superior, entonces decidí en Michoacán tener una beca por el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una beca para los estudiantes de universidad, que es la misma de preparatoria, es para transporte escolar, en realidad es para ayudarles al transporte escolar y algunos pequeños gastos que tienen” Presidenta Claudia Sheinabum Pardo.

Precisó que, tras su visita a Michoacán, tomó la decisión de ampliar la cobertura de la Beca Gertrudis Bocanegra a nivel nacional para apoyar a estudiantes universitarios en gastos de transporte y otros imprevistos, con el fin de evitar la deserción escolar.

“Pues hoy doy la noticia de que todos los estudiantes de la Universidad Nacional Rosario Castellanos van a tener la Beca Gertrudis Bocanegra” Presidenta Claudia Sheinabum Pardo.

A pesar del anuncio, la mandataria federal no dio detalles sobre la fecha de habilitación del registro, ni sobre el inicio de la entrega de tarjetas ni el pago de mil 900 pesos bimestrales.

¿En qué consiste la Beca Gertrudis Bocanegra?

De acuerdo con lo establecido en el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, la Beca Gertrudis Bocanegra consiste en la entrega de mil 900 pesos bimestrales durante los 10 meses, debido a que no se consideran julio y agosto por ser periodo vacacional.

El apoyo económico tiene una duración máxima de 45 meses; sin embargo, para estudiantes de Medicina, la beca podrá otorgarse hasta por 55 meses.