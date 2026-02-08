Alertan a mexicanos por Super Bowl LX: piden viajar con precaución

GENERANDO AUDIO...

Autoridades piden viajar con precaución al Super Bowl LX. Foto: Getty | Ilustrativa

Autoridades de México emitieron una alerta para mexicanos que asistan al Super Bowl LX, programado para el 8 de febrero en el Levi’s Stadium, en Santa Clara, California, con una serie de recomendaciones de seguridad y conducta para evitar riesgos legales, detenciones o problemas migratorios durante el evento.

Super Bowl LX: recomendaciones para mexicanos en California

El aviso está dirigido a personas mexicanas que planean viajar a Estados Unidos para asistir al partido. La recomendación principal es actuar con respeto en todo momento y evitar cualquier provocación, ya que se trata de un evento masivo con estrictos controles de seguridad.

Las autoridades piden mantener comunicación constante con familiares, compartir la ubicación y atender todas las indicaciones del personal de seguridad del estadio y de las autoridades locales ante cualquier emergencia.

Uno de los puntos clave del llamado es evitar conductas que puedan derivar en problemas legales. Se advierte que conducir bajo la influencia de alcohol o drogas puede ocasionar detención, arresto e incluso deportación, conforme a las leyes de Estados Unidos.

El comunicado subraya que cometer un delito puede ser causa de deportación, por lo que se exhorta a viajar de manera responsable. Esto incluye respetar normas de tránsito, evitar riñas y no participar en actos que puedan ser considerados faltas administrativas o delitos.

En eventos como el Super Bowl LX, las autoridades estadounidenses suelen reforzar operativos de vigilancia dentro y fuera del estadio, así como en zonas aledañas, bares y vialidades principales.

En caso de emergencia, las personas mexicanas pueden comunicarse con los siguientes números oficiales:

Consulado de México en San Francisco: 001 (650) 501 7915

001 (650) 501 7915 Consulado de México en San José: 001 (408) 472 1301

001 (408) 472 1301 CIAM/Línea de Apoyo Consular: 520 623 7874

Las autoridades consulares reiteraron que estos canales están disponibles para brindar orientación y apoyo durante la estancia en Estados Unidos.

