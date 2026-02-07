Embarcan en Veracruz ayuda humanitaria para enviar a Cuba

GENERANDO AUDIO...

Alistan en Veracruz ayuda humanitaria para Cuba. Foto: UnoTV.

En el puerto de Veracruz, la ayuda humanitaria con destino a Cuba es cargada en una embarcación de la Secretaría de Marina (Semar), como parte de una acción anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Ayuda humanitaria con destino a Cuba es embarcada en Veracruz

La embarcación Isla Holbox BAL-02, perteneciente a la Semar, se encuentra atracada en los muelles del puerto de Veracruz, donde se desarrollan las maniobras de carga del cargamento humanitario que será trasladado vía marítima al país caribeño.

De acuerdo con lo observado en el recinto portuario, camiones y tráileres de la Marina arribaron con insumos humanitarios debidamente embalados y listos para su transportación.

Se estima que el traslado marítimo podría realizarse la próxima semana, conforme a la logística establecida por las autoridades navales.

Semar supervisa ayuda humanitaria

Las actividades de carga se efectúan en los muelles del puerto de Veracruz, donde elementos de la Semar coordinan y supervisan las maniobras de carga y descarga mediante vehículos oficiales de la dependencia.

La operación forma parte de los procedimientos habituales de la institución para el envío de apoyos internacionales.

El cargamento permanece bajo resguardo de la Marina mientras continúan las labores logísticas necesarias para su embarque.

Relación diplomática entre México y Cuba

El envío de ayuda humanitaria fue anunciado previamente por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien señaló en la conferencia mañanera del viernes 6 de febrero que un cargamento saldría a más tardar el próximo lunes, mientras continúan los trabajos diplomáticos para evaluar un eventual reinicio del envío de petróleo sin que México enfrente sanciones por parte de Estados Unidos.

Las autoridades no han detallado si el envío contempla apoyos adicionales ni si se prevén más traslados posteriores. Tampoco se ha informado la fecha exacta de arribo del cargamento al territorio cubano.