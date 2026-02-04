Trump confronta reportera de CNN que tocó el tema de Epstein

GENERANDO AUDIO...

Trump descalificó cuestionamientos sobre Epstein. Foto: Reuters

Durante un encuentro con la prensa en el Despacho Oval, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confrontó públicamente a la reportera de CNN, Kaitlan Collins, luego de que esta lo cuestionara sobre el caso de Jeffrey Epstein y las inconformidades expresadas por sobrevivientes del abuso sexual.

El mandatario reaccionó con molestia cuando Collins señaló que mujeres sobrevivientes de Epstein han manifestado inconformidad con la manera en que el Departamento de Justicia redactó y difundió documentos del caso, al considerar que entrevistas completas a testigos aparecen censuradas.

“Es hora de que el país pase a otra cosa”, responde Trump

De acuerdo con reportes de medios, ante la pregunta, Trump intentó cerrar el intercambio al afirmar que el tema ya no debía seguir en la agenda pública.

“Creo que realmente es hora de que el país se dedique a otra cosa, ahora que no salió nada sobre mí”, dijo el presidente frente a funcionarios y legisladores republicanos.

Sin embargo, Collins insistió y preguntó directamente:

“¿Qué le diría las sobrevivientes (de Epstein), a la gente que siente que no ha obtenido justicia, señor presidente?”.

La insistencia de la periodista provocó una reacción más agresiva por parte del mandatario.

“Eres la peor reportera”: el ataque directo de Trump

Visiblemente irritado, Trump respondió con un ataque personal contra la periodista:

“¿Qué dijiste?… eres la peor reportera”.

Ante legisladores republicanos presentes, el expresidente desvió la conversación hacia descalificaciones personales:

“Es una mujer joven… no creo haberte visto sonreír nunca”.

Trump añadió que conocía a Collins desde hace años y reiteró sus críticas hacia CNN, a la que calificó como una organización “deshonesta”.

Collins insiste en las víctimas del abuso sexual

Pese a los ataques, la reportera insistió en el tema central:

“Le estoy preguntando sobre los sobrevivientes del abuso de Jeffrey Epstein, señor presidente”.

Cuando Collins subrayó que se trataba de sobrevivientes de un abusador sexual, Trump ignoró el señalamiento y continuó con sus descalificaciones:

“No sonríes porque sabes que no dices la verdad… deberían avergonzarse”.

El tema Epstein quedó fuera del debate

El intercambio terminó cuando Trump cedió la palabra a otro periodista, quien cambió de tema y dio por concluida la discusión sobre Jeffrey Epstein, el financiero acusado de abuso sexual que murió en 2019 mientras se encontraba bajo custodia de las autoridades estadounidenses.

El episodio reavivó las críticas sobre la relación de Trump con la prensa y el manejo público de uno de los casos más sensibles de abuso sexual en Estados Unidos.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.