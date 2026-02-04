Simpatizante de Trump agrede a jóvenes en protesta contra ICE, lo enfrentan y huye

GENERANDO AUDIO...

Un grupo de jóvenes que protestaban en Texas, Estados Unidos, contra el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) se defendió luego de un simpatizante del presidente Donald Trump, descendiera de su camioneta y comenzara a agredirlos. Primero se abalanzó contra a una joven que se encontraba en el área.

Al ver que su compañera era goleada por el sujeto, quien portaba una gorra roja, insignia de Trump, el resto de jóvenes reaccionaron. Primero fue una chica quien comenzó a jalar al agresor, quien ya tenía a su compañera acorralada en piso.

Segundos después, un joven derribó al hombre. Tras estar segundos en el piso, el sujeto trató de ponerse de pie; sin embargo, el chico no lo soltó, por lo que dificultó el movimiento del agresor.

Rápidamente, el resto de jóvenes que protestaban se acercaron a sus compañeros y sumaron fuerzas para responder la agresión del hombre que, en un primero momento, trató de responder a los golpes que recibía, sin tener éxito.

Tras verse superado por sus jóvenes contrincantes, el agresor buscó moverse y librarse de los golpes y empujones que recibía.

Finalmente, tras caer el suelo una segunda ocasión, el simpatizante de Trump pudo regresar a la avenida en donde había dejado su camioneta y subir a ella. Al ver que el agresor se subía a su vehículo, los jóvenes no dudaron en celebrar su triunfo.

Aunque ya se había subido a su carro, algunos jóvenes lanzaron una botella de agua, mientras que otro se acercó a la ventanilla del lado del copiloto para, aparentemente, reclamarle la acción hasta que otro joven lo retiro de la unidad.

