Interceptan en EE. UU. arsenal con 138 armas; buscaban venderlas en México

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Arsenal contenía armas largas y rifles Calibre.50. Foto: X/@USAmbMex

Estados Unidos confirmó el aseguramiento de un importante cargamento de armas que presuntamente tenía como destino México. El embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, informó que autoridades de ese país interceptaron 138 armas de fuego, entre ellas dos rifles calibre .50, durante una operación encubierta realizada en Carolina del Norte.

De acuerdo con el diplomático, el arsenal fue asegurado antes de que pudiera cruzar la frontera, evitando que las armas llegaran a manos de grupos del crimen organizado en territorio mexicano. La acción, señaló, forma parte de los esfuerzos para combatir el tráfico ilegal de armamento entre ambos países.

Gracias a una operación encubierta, autoridades estadounidenses confiscaron 138 armas de fuego —incluidos dos rifles calibre .50— que traficantes pretendían enviar a México desde Carolina del Norte. Esta acción contundente refleja el compromiso de @POTUS @realDonaldTrump para… pic.twitter.com/e9cTdEdZbx — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) July 2, 2026

Operativo impidió que 138 armas llegaran a México

A través de un mensaje difundido en redes sociales, Ronald Johnson explicó que el aseguramiento fue resultado de una operación encubierta desarrollada por autoridades estadounidenses contra una red de tráfico de armas.

Según detalló, entre el armamento decomisado se encontraban 138 armas de fuego, incluidos dos rifles calibre .50, un tipo de arma de alto poder que puede perforar vehículos blindados y es considerado de uso particularmente peligroso.

El embajador indicó que los traficantes pretendían trasladar el cargamento desde Carolina del Norte hacia México para su comercialización.

EE. UU. destaca coordinación contra el tráfico de armas

Johnson aseguró que el operativo refleja el compromiso del gobierno del presidente Donald Trump para frenar el tráfico ilegal de armas y destacó la coordinación entre las autoridades encargadas de las investigaciones.

“Gracias a una operación encubierta, autoridades estadounidenses confiscaron 138 armas de fuego —incluidos dos rifles calibre .50— que traficantes pretendían enviar a México desde Carolina del Norte”, señaló.

El diplomático agregó que este tipo de acciones permiten impedir que el armamento llegue a organizaciones criminales.

“Cada arma asegurada es un arma menos en manos de los delincuentes, haciendo más seguras a nuestras dos naciones”, afirmó.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han informado cuántas personas fueron detenidas durante el operativo ni si existen investigaciones adicionales relacionadas con esta red de tráfico de armas.

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