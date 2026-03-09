Tras acusación de Trump, Sheinbaum pide a EE.UU. detener flujo de armas hacia cárteles mexicanos

GENERANDO AUDIO...

Claudia Sheinbaum. Foto: Cuartoscuro

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, urgió este lunes a Estados Unidos a frenar el tráfico ilegal de armas que llega al país y alimenta a los cárteles del narcotráfico, luego de responder a declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien afirmó que México es el “epicentro de la violencia” narco.

Durante su conferencia de prensa diaria, la mandataria mexicana reiteró que su gobierno mantiene cooperación con Washington en temas de seguridad, pero dejó claro que no acepta intervenciones militares en territorio nacional.

Sheinbaum responde a Donald Trump por violencia del narcotráfico

La respuesta de Sheinbaum surgió tras las declaraciones de Donald Trump, quien el sábado aseguró que México es el “epicentro de la violencia” relacionada con el narcotráfico y afirmó que utilizará la fuerza para combatir a estos grupos donde quiera que se encuentren.

En ese contexto, la presidenta mexicana subrayó que la colaboración entre ambos países se mantiene en materia de intercambio de inteligencia y otras acciones relacionadas con la seguridad.

“Con Estados Unidos colaboramos y cooperamos en inteligencia y en otras actividades relacionadas con la seguridad”, dijo.

México mantiene cooperación en seguridad con Estados Unidos

La mandataria explicó que las operaciones de seguridad dentro del territorio mexicano corresponden exclusivamente a instituciones nacionales.

“Las operaciones en México las realizan las fuerzas Armadas o la Secretaría de Seguridad, la Guardia Nacional o las policías estatales y las fiscalías”, afirmó.

Sheinbaum pide a EE.UU. actuar contra el tráfico ilegal de armas

Sheinbaum señaló que una de las formas en que Estados Unidos puede contribuir al combate contra el narcotráfico es frenar el ingreso ilegal de armamento a México.

Según indicó, 75% de las armas ilegales que llegan al país provienen de Estados Unidos.

La presidenta sostuvo que reducir ese flujo de armamento limitaría la capacidad operativa de los grupos criminales.

“Si se detiene la entrada de armas ilegales de Estados Unidos a México, estos grupos no van a tener este tipo de armamento de alto poder para poder realizar sus actividades”, subrayó.

