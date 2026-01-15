Irán lanza mensaje contra Trump en TV estatal: “La bala no fallará”

GENERANDO AUDIO...

Advertencia Iraní sobre Trump. Foto: AFP

La televisión estatal de Irán difundió este miércoles un segmento en el que lanzó una advertencia directa contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al señalar que “esta vez, (la bala) no fallará”, en un mensaje que incrementa la retórica entre ambos países en medio de las tensiones regionales.

Durante la transmisión, el medio estatal mostró una imagen de Trump rodeado por agentes del Servicio Secreto, correspondiente al intento de asesinato ocurrido en 2024 durante un mitin de campaña en Butler, Pensilvania.

De acuerdo con una traducción citada por el medio Newsweek, el mensaje difundido en la emisión decía: “Esta vez, no fallará”, en referencia directa al mandatario estadounidense. El contenido fue interpretado como una amenaza, en un contexto de deterioro en las relaciones entre Estados Unidos y Teherán.

Antecedentes de la tensión entre Irán y Estados Unidos

Las amenazas y mensajes hostiles contra Trump por parte de funcionarios y medios estatales iraníes se han repetido desde 2020, tras el ataque con drones estadounidenses que provocó la muerte del general Qassem Soleimani, una de las figuras militares más influyentes de Irán.

Desde entonces, la retórica oficial iraní ha mantenido una postura crítica y confrontativa hacia el presidente estadounidense, a quien responsabilizan de la operación militar que derivó en el fallecimiento del alto mando.

Sin respuesta oficial de Estados Unidos

Hasta el momento, la Casa Blanca ni otras autoridades del Gobierno de Estados Unidos han emitido una postura oficial respecto al contenido difundido por la televisión estatal iraní.

El mensaje se da en un contexto de creciente atención internacional sobre la seguridad de líderes políticos y el papel de los medios estatales en la escalada de tensiones diplomáticas.

