Obrero que gritó a Trump fue suspendido por Ford; recibe donaciones en línea

Trabajador afirma que sufrió represalias tras gritarle a Trump. Foto: Reuters

El obrero de la planta de Ford en Detroit que gritó a Donald Trump “protector de pedófilos” durante una visita del presidente fue suspendido por la empresa, mientras se realiza una investigación interna. Pese a la sanción laboral, el trabajador ha recibido un amplio respaldo en línea.

El empleado fue identificado como TJ Sabula, integrante del sindicato United Auto Workers (UAW), y protagonista de uno de los momentos más virales de la administración Trump, luego de que el mandatario respondiera al insulto con una grosería, el dedo medio levantado y un gesto que aparenta decir “f*ck you”.

Ford suspende al obrero tras el altercado con Trump

De acuerdo con The Washington Post, Ford Motor Company suspendió a Sabula de manera temporal mientras se revisa lo ocurrido durante la visita presidencial a la planta en Dearborn, Detroit.

El trabajador, afiliado al UAW, fue separado de sus funciones a la espera del resultado de la investigación, decisión que desató críticas del sindicato y reacciones en redes sociales.

“No me arrepiento”, dice Sabula tras gritarle a Trump

En entrevista con The Washington Post, TJ Sabula aseguró que no se arrepiente de haber confrontado verbalmente al presidente. No obstante, reconoció su preocupación por su seguridad laboral tras el incidente.

El obrero afirmó que ha sido blanco de represalias políticas y que el episodio habría incomodado a Trump “delante de sus amigos”, lo que, dijo, influyó en la reacción posterior.

Donaciones en línea superan los 478 mil dólares

Tras conocerse la suspensión, se creó una campaña en GoFundMe para apoyar económicamente a Sabula y su familia. Hasta el momento, la recaudación supera los 478 mil dólares.

Entre los donantes mencionados se encuentra la banda punk Dropkick Murphys, de acuerdo con la plataforma.

“TJ es padre de dos hijos pequeños, esposo y orgulloso trabajador de línea del sindicato UAW Local 600. Los fondos ayudarán a su familia a cubrir gastos durante este periodo de incertidumbre”, señala la campaña.

UAW rechaza la suspensión y promete defensa legal

El sindicato United Auto Workers criticó la decisión de Ford y anunció que defenderá al trabajador conforme al contrato colectivo.

“El trabajador automotriz de la Planta de Camiones de Dearborn es un orgulloso miembro de un sindicato fuerte y combativo: el UAW”, declaró Laura Dickerson, vicepresidenta y directora del departamento de Ford del sindicato.

La dirigente agregó que el UAW respalda la libertad de expresión de sus miembros y subrayó que:

“Los trabajadores nunca deben ser sometidos a lenguaje o comportamiento vulgar, venga de quien venga, ni siquiera del presidente de Estados Unidos”.

