Trump habla con Delcy Rodríguez y afirma que relación con Venezuela “va muy bien”

Foto: AFP

Donald Trump afirmó que habló con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y aseguró que la relación bilateral “anda muy bien”. El mandatario de Estados Unidos dijo que fue una llamada larga y positiva, en un contexto de cambios políticos en Caracas tras el derrocamiento de Nicolás Maduro.

La conversación ocurre a días de que Trump reciba en la Casa Blanca a la líder opositora María Corina Machado, y mientras Washington define su relación con el nuevo gobierno interino venezolano, encabezado por Rodríguez desde el 3 de enero.

Trump y Delcy Rodríguez hablan de Venezuela y relación bilateral

El presidente estadounidense informó que sostuvo “una larga llamada” con Delcy Rodríguez, a quien calificó como “una persona formidable”. Dijo que discutieron “un montón de cosas” y que, tras la conversación, considera que todo “anda muy bien” con Venezuela.

Cuestionado sobre posibles resistencias internas en el gobierno venezolano, en referencia al ministro del Interior Diosdado Cabello, Trump evitó responder de forma directa. “Yo conozco a la número uno”, afirmó, en alusión a Rodríguez. Añadió que el secretario de Estado, Marco Rubio, mantiene negociaciones con ella.

El mandatario también señaló que sigue de cerca los asuntos venezolanos luego de la operación militar que terminó con el derrocamiento de Nicolás Maduro en Caracas.

Presidenta interina de Venezuela califica llamada como productiva

Desde Caracas, Delcy Rodríguez confirmó la llamada y la describió como “larga, productiva y cortés”. En un mensaje publicado en su cuenta de Telegram, señaló que la conversación se desarrolló en un marco de “respeto mutuo”.

La presidenta interina de Venezuela explicó que abordaron una agenda de trabajo bilateral en beneficio de ambos pueblos, así como asuntos pendientes en la relación entre los dos gobiernos. En una breve declaración posterior, afirmó que Venezuela “se abre a un nuevo momento político”.

Rodríguez asumió el poder tras la captura y el derrocamiento de Nicolás Maduro el 3 de enero durante un bombardeo estadounidense en Caracas. En su mensaje, no mencionó la situación de su antecesor, a quien previamente había descrito como “secuestrado”.

La Casa Blanca no ha detallado los acuerdos alcanzados, mientras se espera la reunión entre Trump y María Corina Machado en los próximos días.