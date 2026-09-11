JD Vance confronta a manifestante: “Si amas tanto a México, vete para allá”

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Vance arremete contra manifestante tras interrupción. FOTO: Reuters

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, protagonizó un tenso momento durante un discurso en la convención republicana en Dallas, Texas, luego de que un manifestante ondeara una bandera de México entre los asistentes. Vance interrumpió su mensaje para responderle y aseguró que estaba dispuesto a comprarle un boleto de avión para viajar a territorio mexicano.

¿Qué le dijo JD Vance al manifestante con la bandera de México?

El incidente ocurrió la noche del jueves durante la convención republicana enfocada en las elecciones intermedias de Estados Unidos, cuando el manifestante apareció en las gradas del recinto con la bandera mexicana. Su presencia provocó abucheos y gritos de “USA” entre parte de los asistentes.

Vance hizo referencia a lo ocurrido desde el podio y respondió directamente al manifestante. En esencia, señaló que si le gustaba tanto México podía irse a ese país y agregó que él mismo pagaría su boleto de avión.

Vice President JD Vance responds to a protester waving a Mexican flag: "My friend if you love Mexico so much, get your ass over there, I'll buy the plane ticket." pic.twitter.com/T1vTAC3LUV — CSPAN (@cspan) September 11, 2026

La declaración provocó aplausos entre los asistentes. Posteriormente, elementos de seguridad se acercaron al manifestante y lo escoltaron fuera del recinto. Imágenes del incidente también muestran que aparentemente llevaba una bandera de Palestina.

Vance arremete contra manifestante tras interrupción

El vicepresidente estadounidense no se limitó a responder sobre la bandera de México. Después del incidente modificó su discurso para utilizar lo sucedido como parte de su mensaje político.

Vance calificó al manifestante como símbolo de la “extrema izquierda” y cuestionó que ondeara una bandera extranjera en lugar de la estadounidense. También sostuvo que, pese a mostrar la bandera mexicana, esa persona preferiría vivir en ciudades estadounidenses como Dallas o Cincinnati antes que en México.

El vicepresidente retomó posteriormente su mensaje sobre el llamado “sueño americano” y la situación política de Estados Unidos.

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