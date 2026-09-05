EE. UU. ataca tres petroleros iraníes en nueva escalada con Teherán: Video

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EE. UU. e Irán protagonizan nueva escalada. Foto: AFP

Estados Unidos atacó tres buques petroleros iraníes este 5 de septiembre, en una nueva escalada de las tensiones con Teherán. De acuerdo con el Comando Central estadounidense (CENTCOM), la operación ocurrió después de que fuerzas iraníes lanzaran misiles contra dos buques de guerra de la Armada de Estados Unidos.

El ataque estadounidense dejó fuera de operación a dos petroleros y destruyó por completo un tercero, según informó CENTCOM. La operación ocurrió en aguas cercanas a Irán y en el Golfo de Omán.

CENTCOM confirms that US forces destroyed three Iranian crude oil tankers:



– M/T DOWNY (IMO 9218480)

– M/T STARK 1 (IMO 9171450)

– M/T KYLO (IMO 9189146)



This in response to IRGC forces launching ballistic missiles yesterday towards two US Navy warships patrolling the region. https://t.co/XY2bYRWS78 pic.twitter.com/79zXKc46RY — Open Source Intel (@Osint613) September 5, 2026

¿Qué pasó entre Estados Unidos e Irán?

Según la versión estadounidense, integrantes del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) lanzaron misiles balísticos contra dos buques de guerra estadounidenses que se encontraban patrullando aguas de la región.

CENTCOM señaló que un portaaviones y un destructor estadounidense lograron evitar los ataques y que no hubo militares estadounidenses heridos.

Después de estos hechos, fuerzas estadounidenses atacaron tres petroleros iraníes.

EU atacó dos petroleros cerca de Irán

Los buques M/T Downy y M/T Stark 1 fueron atacados frente a la costa de la isla de Kharg y cerca de Jask.

CENTCOM informó que ambos quedaron inutilizados de manera permanente.

El tercer buque, identificado como M/T Kylo, también conocido como “Noxen”, se encontraba vacío en el Golfo de Omán. Estados Unidos aseguró que ordenó a la tripulación abandonar la embarcación antes de atacarla en distintos puntos para dejarla fuera de operación.

CENTCOM difundió imágenes de la operación, en las que se observan los ataques contra los buques petroleros.

¿Por qué Estados Unidos atacó los petroleros iraníes?

El gobierno estadounidense sostiene que los tres buques forman parte de una red utilizada para generar recursos destinados a la Guardia Revolucionaria Islámica y sus aliados en la región.

El almirante Brad Cooper, comandante del CENTCOM, dijo que los ataques contra los petroleros buscan responder a la agresión contra los buques estadounidenses.

La operación ocurre en medio de una escalada entre Estados Unidos e Irán, con ataques y amenazas que involucran tanto instalaciones y embarcaciones militares como infraestructura vinculada al sector energético iraní.

Hasta el momento, la información sobre la operación corresponde principalmente a la versión difundida por las autoridades estadounidenses.

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