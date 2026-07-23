Imágenes: explosión en taller de pirotecnia en Chalco deja un muerto

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Explosión de pirotecnia en Chalco, Edomex. Foto: Fernando Cruz

Los servicios de emergencia atendieron la explosión de un taller de pirotecnia ocurrida la tarde de este miércoles en Chalco, Estado de México, donde una persona murió y otra resultó con quemaduras de consideración. El incidente ocurrió en una zona destinada a la elaboración de artículos pirotécnicos.

La explosión generó una columna de humo blanco y un incendio de pequeñas dimensiones. Al lugar acudieron bomberos y paramédicos de Protección Civil para controlar la situación y brindar atención a los afectados.

‼️ 1 FALLECIDO Y 1 HERIDO TRAS EXPLOSIÓN DE POLVORÍN EN SAN GREGORIO #CUAUTZINGO #CHALCO #EDOMEX‼️



🚨la @GN_MEXICO_ acordonó la zona y ya trabajan servicios de emergencia. #BreakingNews #UltimaHora pic.twitter.com/dvNRSwZQVo — FERNANDO CRUZ PERIODISTA (@FerCruzReporter) July 22, 2026

Explosión en taller de pirotecnia en Chalco deja un muerto

Los hechos ocurrieron en la zona de elaboración de artículos pirotécnicos establecida por la SEDENA en la colonia San Gregorio Cuautzingo, en la zona oriente de Chalco.

De acuerdo con el reporte, los cuerpos de emergencia atendieron a una persona con quemaduras graves, quien fue trasladada en ambulancia al Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca para recibir atención médica.

Durante las labores de revisión, los equipos de rescate localizaron entre los escombros el cuerpo sin vida de otra persona, quien, según los primeros reportes, falleció en el lugar.

Tras el reporte de una explosión registrada en un establecimiento dedicado a la fabricación de artificios pirotécnicos en el municipio de #Chalco, personal de esta Coordinación General acudió para brindar apoyo en las labores de atención. pic.twitter.com/H9Y2re7sHd — Protección Civil del Estado de México (@pciviledomex) July 22, 2026

Autoridades resguardan la zona tras la explosión

Tras el incidente, la zona fue acordonada por elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la policía municipal para facilitar las labores de emergencia y las investigaciones correspondientes.

El Gobierno de Chalco informó que prepara apoyo para la familia de la persona fallecida. Además, señaló que la explosión ocurrió en una zona despoblada, por lo que no representó riesgo para habitantes cercanos.

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