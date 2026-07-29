“Vamos a golpearlos muy fuerte”: Trump advierte represalia contra Irán tras ataque

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Donald Trump adelanto nuevos ataques contra Irán. Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que su país responderá militarmente contra Irán luego de que la Guardia Revolucionaria iraní lanzara misiles contra fuerzas estadounidenses desplegadas en Medio Oriente.

La amenaza marca un nuevo episodio de tensión en la región y ocurre apenas días después de una pausa en las hostilidades que había alimentado expectativas de una posible desescalada entre Washington y Teherán.

.@POTUS on Iran: "We're going to be hitting them very hard… We had five rockets shot going 8,500 mph, and all five rockets were knocked down to the ground — but they nevertheless took a shot, so it's our turn." pic.twitter.com/vG96gf2ZH4 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) July 29, 2026

Trump promete una respuesta militar

Durante declaraciones a medios, Trump aseguró que su gobierno responderá con contundencia al ataque atribuido a Irán.

“Va a recibir una paliza”.

Más tarde, desde el Despacho Oval, el mandatario reiteró que la represalia ya está decidida.

“Mientras tanto, vamos a atacarlos con fuerza. Vamos a golpearlos muy fuerte porque nos toca atacarlos”.

Trump también afirmó que, aunque mantiene abierta la puerta a la diplomacia, considera que Irán debe enfrentar consecuencias por sus acciones.

“Tenemos que darles un buen escarmiento”.

EE. UU. asegura que interceptó los misiles

De acuerdo con información difundida por el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), los misiles lanzados por Irán fueron interceptados antes de alcanzar su objetivo.

Un reporte de Axios señaló que el ataque estuvo dirigido contra una base estadounidense ubicada en Jordania.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han reportado víctimas ni daños materiales derivados de la ofensiva.

La tensión regresa tras una breve tregua

El incidente rompe varios días de relativa calma entre ambas naciones.

La semana pasada, Trump había suspendido operaciones militares contra Irán para facilitar negociaciones diplomáticas que, según el propio mandatario, avanzaban de forma positiva.

Sin embargo, el lanzamiento de misiles modifica el escenario y aumenta el riesgo de una nueva escalada militar en la región.

Ataques previos en Irak

La advertencia de Trump llega después de que fuerzas estadounidenses y saudíes realizaran ataques contra instalaciones de armamento y logística en el este de Irak.

Según el CENTCOM, esos objetivos estaban vinculados a una milicia alineada con Irán.

Aunque las autoridades iraníes no han reconocido responsabilidad directa en los hechos más recientes, el intercambio de acusaciones ha elevado nuevamente la tensión entre ambos países.

Petróleo vuelve a subir por temor a una escalada

La posibilidad de un conflicto más amplio también tuvo impacto en los mercados internacionales.

Los precios del petróleo registraron aumentos luego de que los inversionistas evaluaran el riesgo de que la violencia afecte el suministro energético en Medio Oriente.

El crudo Brent volvió a superar los 90 dólares por barril, impulsado por la incertidumbre en una región clave para la producción y transporte de petróleo.

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