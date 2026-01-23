Camionetas distraen del verdadero riesgo en la Suprema Corte

| 16:08 | Redacción Uno TV | Uno TV

El debate por las camionetas blindadas de ministras y ministros de la Suprema Corte ha encendido el enojo en redes, pero ¿ese es realmente el problema?

En este análisis, Pamela Cerdeira desmonta la narrativa del “gobierno rico con pueblo pobre” y se explica por qué el foco no debe estar en los vehículos oficiales, sino en algo mucho más grave: el exceso de poder y la intención de reabrir casos ya juzgados, lo que pone en riesgo la certeza jurídica en México.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.

